ChartDB mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Datenbankdiagramm-Editor, der jedes Schema aus einer einzigen SQL-Abfrage sofort visualisiert, ohne dass gespeicherte Anmeldeinformationen erforderlich sind.
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Was Sie damit bauen können ChartDB
ChartDB ist ein browserbasierter Datenbankdiagramm-Editor, der Entwicklern und DBAs ermöglicht, jedes Datenbankschema zu visualisieren, ohne das Tool direkt mit ihrer Datenbank zu verbinden. Eine einzige „Smart Query“ – eine SQL-Anweisung, die Sie in Ihrem eigenen Client ausführen – gibt Schemametadaten als JSON zurück. Fügen Sie diese in ChartDB ein, und es wird sofort ein vollständiges interaktives ERD generiert, ohne Konto, ohne gespeicherte Anmeldeinformationen und ohne dass ein Datenbankpasswort jemals Ihr Terminal verlässt.
Die KI-gestützte DDL-Exportfunktion generiert Migrationsskripte zwischen Datenbankdialekten, was für Teams nützlich ist, die datenbankübergreifende Migrationen planen oder Schemaänderungen zur Überprüfung dokumentieren. Das Selbst-Hosting von ChartDB bewahrt alle Schemainformationen innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur auf, anstatt sie in einem Cloud-Tool eines Drittanbieters zu speichern.
Hauptmerkmale von ChartDB
Intelligenter Abfrage-Import
Fügen Sie ein einzelnes SQL-Abfrageergebnis ein, um sofort ein vollständiges ERD zu generieren — keine direkte Datenbankverbindung oder gespeicherte Anmeldeinformationen erforderlich.
AI DDL Export
SQL-Migrationsskripte zwischen Datenbankdialekten generieren, um Teams bei der Planung von datenbankübergreifenden Migrationen zu unterstützen oder Schemadokumentation zu erstellen.
10+ Datenbank-Support
Funktioniert mit PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MariaDB, SQLite, CockroachDB, ClickHouse, Supabase und mehr von Haus aus.
Interaktiver Editor
Diagramme annotieren, neu anordnen und feinabstimmen mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche, die für komplexe Multi-Tabellen-Schemata entwickelt wurde.
Mehrere Exportformate
Diagramme als SQL, DBML, JSON, PNG, JPG oder SVG zur Dokumentation, zum Teilen oder zur Integration mit anderen Tools exportieren.
Warum ChartDB auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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