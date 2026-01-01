Manticore Search ist eine leistungsstarke Open-Source-Datenbank, die speziell fÃ¼r die Suche entwickelt wurde. Im Jahr 2017 als Fortsetzung des Sphinx Search-Projekts erstellt, kombiniert es Volltextsuche, VektorÃ¤hnlichkeitssuche und Echtzeitanalysen in einer einzigen Engine â€“ zugÃ¤nglich Ã¼ber das vertraute MySQL-Protokoll oder eine JSON HTTP API.

Im Gegensatz zu Elasticsearch ist Manticore in C++ geschrieben und benÃ¶tigt minimale Ressourcen, wÃ¤hrend es eine hervorragende Abfrageleistung Ã¼ber Milliarden von Dokumenten liefert. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber Ihre Suchinfrastruktur â€“ keine GebÃ¼hren pro Abfrage, keine Anbieterbindung und kein JVM-Overhead.