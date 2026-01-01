Quasarr als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
JDownloader-BrÃ¼cke, die einen Newznab-Indexer und einen SABnzbd-Download-Client fÃ¼r den gesamten Arr-Medienstapel bereitstellt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Quasarr erstellen kÃ¶nnen
Quasarr ist ein schlanker Python-Dienst, der vorgibt, sowohl ein Newznab-Indexer als auch ein SABnzbd-Download-Client zu sein, und dann jeden Download Ã¼ber seine My JDownloader Cloud-API an JDownloader 2 weiterleitet. Das Ergebnis ist eine nahtlose BrÃ¼cke, die es Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr und Magazarr ermÃ¶glicht, von One-Click-Hostern zu suchen und herunterzuladen, ohne jemals echtes Usenet oder BitTorrent zu berÃ¼hren.
Das Selbst-Hosting von Quasarr auf einem VPS hÃ¤lt die BrÃ¼cke zusammen mit JDownloader rund um die Uhr online und beinhaltet einen integrierten CAPTCHA-EntschlÃ¼sselungsfluss fÃ¼r geschÃ¼tzte Links. Aktive GitHub-Sponsoren kÃ¶nnen SponsorsHelper einbinden, um CAPTCHAs automatisch zu lÃ¶sen.
Hauptmerkmale von Quasarr
JDownloader BrÃ¼cke
Leitet jeden Grab von Radarr, Sonarr, Lidarr und Magazarr direkt an JDownloader 2 Ã¼ber die My JDownloader Cloud-API weiter.
Newznab Indexer
Quasarr stellt einen Newznab-kompatiblen Such-Endpunkt bereit, damit der Arr-Stack Releases auf unterstÃ¼tzten One-Click-Hostern mithilfe von IMDb-IDs oder Textabfragen finden kann.
SABnzbd Client-Emulation
Fungiert als SABnzbd-Download-Client, sodass Radarr, Sonarr und Lidarr abgeschlossene Downloads in die Warteschlange stellen, Ã¼berwachen und importieren kÃ¶nnen, ohne ihren Workflow Ã¤ndern zu mÃ¼ssen.
CAPTCHA-EntschlÃ¼sselung
Die integrierte Link-EntschlÃ¼sselung verarbeitet CAPTCHA-geschÃ¼tzte VerÃ¶ffentlichungen, mit optionalen Tampermonkey-Skripten und SponsorsHelper-Integration zur automatischen LÃ¶sung.
Kategorie und Spiegelsteuerung
Kategorieweise Whitelists fÃ¼r Hostnamen und Download-Spiegel halten Ihre Bibliothek auf den Quellen, denen Sie vertrauen, ohne die Arr-Konfiguration zu Ã¤ndern.
Benachrichtigungen und Authentifizierung
Optionale Discord- und Telegram-Benachrichtigungen sowie formularbasierte oder HTTP-Basic-Authentifizierung schÃ¼tzen die Web-BenutzeroberflÃ¤che und halten Sie auf dem Laufenden.
Warum Quasarr auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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