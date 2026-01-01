Quasarr ist ein schlanker Python-Dienst, der vorgibt, sowohl ein Newznab-Indexer als auch ein SABnzbd-Download-Client zu sein, und dann jeden Download Ã¼ber seine My JDownloader Cloud-API an JDownloader 2 weiterleitet. Das Ergebnis ist eine nahtlose BrÃ¼cke, die es Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr und Magazarr ermÃ¶glicht, von One-Click-Hostern zu suchen und herunterzuladen, ohne jemals echtes Usenet oder BitTorrent zu berÃ¼hren.

Das Selbst-Hosting von Quasarr auf einem VPS hÃ¤lt die BrÃ¼cke zusammen mit JDownloader rund um die Uhr online und beinhaltet einen integrierten CAPTCHA-EntschlÃ¼sselungsfluss fÃ¼r geschÃ¼tzte Links. Aktive GitHub-Sponsoren kÃ¶nnen SponsorsHelper einbinden, um CAPTCHAs automatisch zu lÃ¶sen.