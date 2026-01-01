SnapOtter als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostete Bildverarbeitungs-Suite mit über 55 Tools, lokalen KI-Funktionen und Stapelverarbeitungs-Pipelines — Bilder verlassen niemals Ihren Server.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit SnapOtter erstellen können
SnapOtter ist eine selbst gehostete Bildbearbeitungsplattform, die ein umfassendes Bearbeitungstoolkit – Größe ändern, zuschneiden, komprimieren, konvertieren, mit Wasserzeichen versehen und mehr – mit lokalen KI-Funktionen wie Hintergrundentfernung, Bild-Upscaling, OCR und Fotorestaurierung kombiniert. Die gesamte Verarbeitung läuft auf Ihrem eigenen Server unter Verwendung von CPU oder GPU, sodass Originaldateien und Ergebnisse niemals externe Dienste passieren.
Mit Unterstützung für über 55 Eingabeformate, darunter 23 Kamera-RAW-Formate und 14 Ausgabeformate, bewältigt SnapOtter alles von schnellen Einzelbildbearbeitungen bis hin zu komplexen Batch-Workflows, die mit seinem visuellen Pipeline-Builder erstellt wurden. Eine REST-API mit interaktiver Swagger-Dokumentation macht die Integration der Bildverarbeitung in jede Anwendung oder Automatisierung unkompliziert.
Hauptmerkmale von SnapOtter
55+ Formatunterstützung
Verarbeitet JPEG, PNG, WebP, AVIF, TIFF, PDF, SVG, 23 Kamera-RAW-Formate und mehr — konvertieren Sie zwischen allen unterstützten Formaten in einem einzigen Vorgang.
Lokale KI-Verarbeitung
Hintergrundentfernung, Bildhochskalierung, OCR, Gesichtsverbesserung und Fotorestaurierung laufen vollständig auf der CPU oder GPU Ihres VPS — keine externen API-Aufrufe oder Datenfreigabe.
Visueller Pipeline-Builder
Verketten Sie mehrere Bildoperationen zu wiederverwendbaren Pipelines für die Stapelverarbeitung, sodass wiederkehrende Arbeitsabläufe jedes Mal automatisch und ohne manuelle Schritte ausgeführt werden.
REST-API mit Dokumentation
Jedes Tool ist über eine dokumentierte REST-API mit interaktiver Swagger UI unter /api/docs zugänglich, was die Integration der Bildverarbeitung in Anwendungen und Skripte erleichtert.
Stapelverarbeitung
Laden Sie ganze Bildordner in einem Arbeitsgang hoch und transformieren Sie sie, und wenden Sie dabei dieselben Operationen gleichzeitig auf Hunderte von Dateien an.
Warum SnapOtter auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.