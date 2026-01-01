SnapOtter ist eine selbst gehostete Bildbearbeitungsplattform, die ein umfassendes Bearbeitungstoolkit – Größe ändern, zuschneiden, komprimieren, konvertieren, mit Wasserzeichen versehen und mehr – mit lokalen KI-Funktionen wie Hintergrundentfernung, Bild-Upscaling, OCR und Fotorestaurierung kombiniert. Die gesamte Verarbeitung läuft auf Ihrem eigenen Server unter Verwendung von CPU oder GPU, sodass Originaldateien und Ergebnisse niemals externe Dienste passieren.

Mit Unterstützung für über 55 Eingabeformate, darunter 23 Kamera-RAW-Formate und 14 Ausgabeformate, bewältigt SnapOtter alles von schnellen Einzelbildbearbeitungen bis hin zu komplexen Batch-Workflows, die mit seinem visuellen Pipeline-Builder erstellt wurden. Eine REST-API mit interaktiver Swagger-Dokumentation macht die Integration der Bildverarbeitung in jede Anwendung oder Automatisierung unkompliziert.