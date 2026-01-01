Flarum mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Moderne, elegante Open-Source-Forensoftware zum Aufbau engagierter und florierender Online-Communities.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Flarum erstellen kÃ¶nnen
Flarum ist eine Forenplattform der nÃ¤chsten Generation, die Online-Diskussionen fÃ¼r das moderne Web neu definiert. Mit einem Mobile-First-Ansatz entwickelt, bietet es eine elegante, schnelle und intuitive Erfahrung, die bedeutungsvolle GesprÃ¤che fÃ¶rdert. Im Gegensatz zu traditioneller Forensoftware, die veraltet und umstÃ¤ndlich wirkt, kombiniert Flarum Echtzeit-Updates, unendliches Scrollen und ein leistungsstarkes Erweiterungssystem in einer sauberen, ablenkungsfreien OberflÃ¤che.
Das Selbst-Hosting von Flarum auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Ihre Community-Daten, keine Pro-Benutzer-GebÃ¼hren und die Freiheit, jede der Ã¼ber 200 Community-Erweiterungen zu installieren. Da MySQL die Datenspeicherung Ã¼bernimmt und Ã¼ber 41 Sprachpakete verfÃ¼gbar sind, skaliert Flarum von Nischen-Hobbygruppen bis hin zu groÃŸen professionellen Communities.
Hauptmerkmale von Flarum
Mobile-First-Design
Reaktionsschnelle BenutzeroberflÃ¤che, die von Grund auf fÃ¼r mobile GerÃ¤te entwickelt wurde und ein reibungsloses Erlebnis auf jeder BildschirmgrÃ¶ÃŸe bietet.
Umfangreiches Erweiterungs-Ã–kosystem
Ãœber 200 Community-Erweiterungen ermÃ¶glichen es Ihnen, Social Login, Abonnements, Umfragen und mehr hinzuzufÃ¼gen, ohne den Kerncode zu berÃ¼hren.
Echtzeit-Updates
Diskussionen werden live aktualisiert, ohne dass die Seite neu geladen werden muss, wodurch Unterhaltungen fÃ¼r aktive Gemeinschaften schnell und ansprechend bleiben.
Tag-basierte Organisation
Ein flexibles Tag-System ermÃ¶glicht es Ihnen, Diskussionen zu kategorisieren und Benutzern, nur den Themen zu folgen, die sie interessieren.
Leistungsstarke Moderation
Integrierte Tools zur Kennzeichnung, Sperrung und Benutzerverwaltung geben Moderatoren eine detaillierte Kontrolle Ã¼ber die Gesundheit der Community.
Warum Flarum auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.