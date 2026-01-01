SearXNG als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Datenschutzfreundliche Metasuchmaschine, die Ergebnisse aus Dutzenden von Quellen aggregiert, ohne Abfragen zu speichern oder Benutzer zu verfolgen.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r SearXNG
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit SearXNG erstellen kÃ¶nnen
SearXNG ist eine datenschutzorientierte Metasuchmaschine, die Google, Bing, DuckDuckGo und Dutzende anderer Suchanbieter gleichzeitig abfragt und aggregierte Ergebnisse liefert, ohne ein Benutzerprofil zu erstellen oder den Suchverlauf zu speichern. Im Gegensatz zu kommerziellen Suchmaschinen, die Anfragen durch Profiling und gezielte Werbung monetarisieren, bietet SearXNG ungefilterten Zugang zu den Informationen des Webs.
Self-Hosting bedeutet, dass Ihre Suchanfragen Ã¼ber eine von Ihnen kontrollierte Infrastruktur laufen und nicht Ã¼ber Ã¶ffentliche Instanzen, die von unbekannten Parteien betrieben werden. Sie entscheiden, welche Suchanbieter einbezogen werden, wie Ergebnisse gefiltert werden und wer auf Ihre Instanz zugreifen kann â€“ ohne sich auf gemeinsam genutzte Community-Server verlassen zu mÃ¼ssen, die Ausfallzeiten oder Ratenbegrenzungen erfahren kÃ¶nnen.
Hauptmerkmale von SearXNG
Kein Query-Logging
Suchen werden niemals gespeichert oder mit Ihrer IdentitÃ¤t verknÃ¼pft, wodurch das Profiling und die Verhaltensverfolgung, die kommerziellen Suchmaschinen eigen sind, entfallen.
Multi-Quellen-Aggregation
Fragt Dutzende von Suchmaschinen gleichzeitig ab, reduziert so die Ergebnisverzerrung und bietet eine breitere Abdeckung als jeder einzelne Anbieter.
Konfigurierbare Engines
WÃ¤hlen Sie genau aus, welche Suchanbieter Sie ein- oder ausschlieÃŸen mÃ¶chten, und passen Sie die Ergebnisliste an Ihre ForschungsbedÃ¼rfnisse und Datenschutzeinstellungen an.
Kategoriesuche
Eigene Suchkategorien fÃ¼r Web, Bilder, Videos, Nachrichten und spezialisierte Quellen halten die Ergebnisse relevant fÃ¼r die Art von Inhalten, die Sie benÃ¶tigen.
Keine Cookies oder Tracking
Funktioniert ohne Cookies oder Tracking-Skripte, wodurch es fÃ¼r datenschutzsensible Forschung und den Einsatz in eingeschrÃ¤nkten Umgebungen geeignet ist.
Warum SearXNG auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.