SearXNG ist eine datenschutzorientierte Metasuchmaschine, die Google, Bing, DuckDuckGo und Dutzende anderer Suchanbieter gleichzeitig abfragt und aggregierte Ergebnisse liefert, ohne ein Benutzerprofil zu erstellen oder den Suchverlauf zu speichern. Im Gegensatz zu kommerziellen Suchmaschinen, die Anfragen durch Profiling und gezielte Werbung monetarisieren, bietet SearXNG ungefilterten Zugang zu den Informationen des Webs.

Self-Hosting bedeutet, dass Ihre Suchanfragen Ã¼ber eine von Ihnen kontrollierte Infrastruktur laufen und nicht Ã¼ber Ã¶ffentliche Instanzen, die von unbekannten Parteien betrieben werden. Sie entscheiden, welche Suchanbieter einbezogen werden, wie Ergebnisse gefiltert werden und wer auf Ihre Instanz zugreifen kann â€“ ohne sich auf gemeinsam genutzte Community-Server verlassen zu mÃ¼ssen, die Ausfallzeiten oder Ratenbegrenzungen erfahren kÃ¶nnen.