Weblate als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Webbasierte Übersetzungsmanagement-Plattform mit enger Versionskontrollintegration für nahtlose Lokalisierungsworkflows.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Weblate erstellen können
Weblate ist eine leistungsstarke Open-Source-Übersetzungsmanagementplattform, die sich direkt in Git, GitHub, GitLab und Bitbucket integriert, um Übersetzungen mit Ihrer Codebasis synchron zu halten. Übersetzer arbeiten über eine intuitive Weboberfläche, während Änderungen automatisch in Ihre Repositories zurückgeschrieben werden, wodurch manuelle Dateiaustausche und Merge-Konflikte entfallen.
Mit Unterstützung für über 50 Dateiformate, integriertem Translation Memory, Vorschlägen für maschinelle Übersetzungen und Qualitätsprüfungen optimiert Weblate jeden Schritt des Lokalisierungsprozesses. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS beseitigt nutzerbasierte Preisbeschränkungen und hält proprietäre Quelltexte vertraulich.
Hauptmerkmale von Weblate
Versionskontrollintegration
Synchronisieren Sie Übersetzungen automatisch mit Git-, GitHub-, GitLab- und Bitbucket-Repositories, ohne manuellen Dateiaustausch.
Über 50 Dateiformate
Unterstützt PO, XLIFF, JSON, Android-Ressourcen, iOS-Strings, Java-Properties und Dutzende weitere Übersetzungsformate.
Übersetzungsspeicher
Verwenden Sie zuvor übersetzte Zeichenfolgen projektübergreifend wieder, um die Konsistenz zu wahren und die Lokalisierungsarbeit zu beschleunigen.
Maschinelle Übersetzung
Erhalten Sie automatische Übersetzungsvorschläge von DeepL, Google Translate und LibreTranslate, um Arbeitsabläufe zu beschleunigen.
Qualitätsprüfungen
Erkennen Sie Platzhalterfehler, Formatierungsprobleme und Inkonsistenzen automatisch, bevor Übersetzungen in Produktion gehen.
Workflows überprüfen
Konfigurieren Sie Genehmigungsprozesse mit rollenbasierten Berechtigungen, um die Übersetzungsqualität in Ihrem Team sicherzustellen.
Warum Weblate auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.