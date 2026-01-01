Vvveb ist ein Open-Source-Content-Management-System mit einem integrierten visuellen Drag-and-Drop-Seiten-Builder. Es ermÃ¶glicht Ihnen, professionelle Websites, Blogs und Online-Shops zu gestalten und zu verÃ¶ffentlichen, indem Sie Komponenten auf die ArbeitsflÃ¤che ziehen und visuell anpassen â€” kein Coding erforderlich.

Das Selbst-Hosting von Vvveb auf einem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Ihre Website-Infrastruktur und Daten ohne monatliche SaaS-GebÃ¼hren. Die Komponentenbibliothek umfasst Layouts, Text, Medien, Formulare und E-Commerce-Elemente, wÃ¤hrend das Backend Multi-Seiten-Verwaltung, Medien-Uploads und Theme-Anpassung bietet.