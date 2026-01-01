Vvveb CMS mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Drag-and-Drop-CMS zum visuellen Erstellen von Websites, Blogs und E-Commerce-Shops, ohne Code zu schreiben.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Vvveb CMS
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Vvveb CMS erstellen kÃ¶nnen
Vvveb ist ein Open-Source-Content-Management-System mit einem integrierten visuellen Drag-and-Drop-Seiten-Builder. Es ermÃ¶glicht Ihnen, professionelle Websites, Blogs und Online-Shops zu gestalten und zu verÃ¶ffentlichen, indem Sie Komponenten auf die ArbeitsflÃ¤che ziehen und visuell anpassen â€” kein Coding erforderlich.
Das Selbst-Hosting von Vvveb auf einem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Ihre Website-Infrastruktur und Daten ohne monatliche SaaS-GebÃ¼hren. Die Komponentenbibliothek umfasst Layouts, Text, Medien, Formulare und E-Commerce-Elemente, wÃ¤hrend das Backend Multi-Seiten-Verwaltung, Medien-Uploads und Theme-Anpassung bietet.
Hauptmerkmale von Vvveb CMS
Visueller Seiten-Editor
Erstellen Sie Seiten, indem Sie Komponenten per Drag & Drop auf eine Live-ArbeitsflÃ¤che ziehen, mit sofortigem visuellem Feedback und Inline-Bearbeitung.
E-Commerce-fÃ¤hig
Erstellen Sie Produktkataloge, WarenkÃ¶rbe und BestellablÃ¤ufe mit integrierten E-Commerce-Komponenten und Vorlagen.
Blog-Management
Erstellen und verwalten Sie BlogbeitrÃ¤ge mit Kategorien, Tags und Autorenprofilen mithilfe der integrierten Content-Management-Tools.
Theme-Anpassung
Passen Sie Farben, Schriftarten und Layout global Ã¼ber den Theme-Editor an, ohne CSS- oder Vorlagendateien direkt zu berÃ¼hren.
No-Code-Publishing
VerÃ¶ffentlichen Sie neue Seiten und aktualisieren Sie Inhalte visuell ohne Beteiligung von Entwicklern, wodurch Website-Updates schnell und unabhÃ¤ngig bleiben.
Warum Vvveb CMS auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.