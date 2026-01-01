Cheshire Cat KI mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Produktionsreifes KI-Agenten-Framework mit integriertem RAG, Plugins und Funktionsaufrufen für jeden LLM-Anbieter.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Cheshire Cat AI erstellen können
Cheshire Cat AI ist ein Open-Source-Framework zum Erstellen von produktiven KI-Agenten als Microservice. Anstatt separate Bibliotheken für Speicher, Tools und Konversationsformen zusammenzufügen, liefert die Cat eine API-first-Laufzeitumgebung mit einem integrierten Qdrant-Vektorspeicher, einem Plugin-System, Event-Hooks und Funktionsaufrufen – sodass derselbe Agent einen Chatbot, ein internes Tool oder einen kundenorientierten Assistenten von einem einzigen Backend aus betreiben kann.
Das Framework ist modellunabhängig und funktioniert mit jedem LangChain-kompatiblen LLM und Embedder, einschliesslich OpenAI, Anthropic, Ollama und selbst gehosteten Modellen. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält Konversationsverlauf, Embeddings und Plugin-Code unter Ihrer vollständigen Kontrolle, mit Mehrbenutzerunterstützung und detaillierten Berechtigungen für Team-Deployments.
Hauptmerkmale von Cheshire Cat AI
Integrierte RAG
Ein integrierter Qdrant-Vektorspeicher nimmt Dokumente auf und ruft relevante Kontexte automatisch ab, sodass Agenten aus Ihren Daten antworten, anstatt aus generischem Modellwissen.
Plugin-System
Legen Sie Python-Plugins im Admin-Panel ab, um Tools, Hooks und konversationelle Formulare hinzuzufügen, ohne den Kern zu forken – erweitern Sie das Verhalten zur Laufzeit, anstatt das Image neu zu erstellen.
Jeder LLM-Anbieter
Wechseln Sie zwischen OpenAI, Anthropic, Ollama und anderen LangChain-kompatiblen Modellen über die Admin-Benutzeroberfläche, um Kosten, Latenz und Datenresidenz pro Anwendungsfall auszugleichen.
REST und WebSocket API
Binden Sie den Agenten über eine anpassbare REST-API in jedes Frontend ein oder chatten Sie über WebSocket, mit separaten API-Schlüsseln für jeden Transport für eine feingranulare Zugriffskontrolle.
Konversationsformulare
Definieren Sie Pydantic-gestützte Formulare, die mehrstufige Konversationen wie Buchungen oder Bestellungen leiten, wobei der Agent strukturierte Daten sammeln kann, während der Dialog natürlich bleibt.
Warum Cheshire Cat AI auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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