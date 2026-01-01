Cheshire Cat AI ist ein Open-Source-Framework zum Erstellen von produktiven KI-Agenten als Microservice. Anstatt separate Bibliotheken für Speicher, Tools und Konversationsformen zusammenzufügen, liefert die Cat eine API-first-Laufzeitumgebung mit einem integrierten Qdrant-Vektorspeicher, einem Plugin-System, Event-Hooks und Funktionsaufrufen – sodass derselbe Agent einen Chatbot, ein internes Tool oder einen kundenorientierten Assistenten von einem einzigen Backend aus betreiben kann.

Das Framework ist modellunabhängig und funktioniert mit jedem LangChain-kompatiblen LLM und Embedder, einschliesslich OpenAI, Anthropic, Ollama und selbst gehosteten Modellen. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält Konversationsverlauf, Embeddings und Plugin-Code unter Ihrer vollständigen Kontrolle, mit Mehrbenutzerunterstützung und detaillierten Berechtigungen für Team-Deployments.