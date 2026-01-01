TiddlyWiki mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source nicht-lineares persönliches Notizbuch zum Erfassen, Organisieren und Teilen von Informationen auf Ihre eigene Weise.
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Was Sie mit TiddlyWiki erstellen können
TiddlyWiki ist ein einzigartiges Open-Source-Wiki, das alles als einzelne Einheiten, sogenannte Tiddler, speichert – Notizen, Aufgaben, Bilder, Code-Snippets und jede andere Art von Information. Im Gegensatz zu hierarchischen Notizwerkzeugen können Tiddler frei verknüpft, getaggt und transkludiert werden, sodass Ihre Wissensdatenbank organisch wächst, ohne Inhalte in Ordner oder Kategorien zwingen zu müssen.
Das Selbst-Hosting von TiddlyWiki auf einem VPS hält Ihre Notizen und persönliche Wissensdatenbank vollständig privat und von jedem Browser aus zugänglich. Diese Bereitstellung betreibt TiddlyWiki im Servermodus, bietet Multi-Geräte-Synchronisierung und persistenten Speicher, der durch ein benanntes Volume gesichert ist – sodass Ihre Tiddler bei Container-Neustarts niemals verloren gehen.
Hauptmerkmale von TiddlyWiki
Nicht-lineare Notizstruktur
Tiddlers können sich frei miteinander verlinken und einbetten, sodass Sie einen Wissensgraphen aufbauen können, ohne in starre Ordner oder Hierarchien gezwungen zu werden.
Tagging und Filterung
Versehen Sie jeden Tiddler mit Tags und nutzen Sie die leistungsstarke Filtersprache, um dynamische Listen, Tabellen und Ansichten zu erstellen, die sich automatisch aktualisieren, wenn Sie Inhalte hinzufügen.
Wikitext und Makros
Die Markup-Sprache von TiddlyWiki unterstützt Transklusion, Makros und benutzerdefinierte Widgets, damit Sie Vorlagen und wiederverwendbare Komponenten in Ihrem Wiki erstellen können.
Persistenter Servermodus
Diese auf Node.js basierende Bereitstellung speichert jede Änderung sofort auf der Festplatte, sodass Ihre Notizen dauerhaft und von jedem Gerät mit einem Browser zugänglich sind.
Plugin-Ökosystem
Erweitern Sie TiddlyWiki mit Plugins für Markdown-Rendering, Code-Syntaxhervorhebung, Kanban-Boards, Diagramme und viele andere Funktionen aus der Plugin-Bibliothek.
Warum TiddlyWiki auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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