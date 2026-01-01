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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit TiddlyWiki erstellen können

TiddlyWiki ist ein einzigartiges Open-Source-Wiki, das alles als einzelne Einheiten, sogenannte Tiddler, speichert – Notizen, Aufgaben, Bilder, Code-Snippets und jede andere Art von Information. Im Gegensatz zu hierarchischen Notizwerkzeugen können Tiddler frei verknüpft, getaggt und transkludiert werden, sodass Ihre Wissensdatenbank organisch wächst, ohne Inhalte in Ordner oder Kategorien zwingen zu müssen.

Das Selbst-Hosting von TiddlyWiki auf einem VPS hält Ihre Notizen und persönliche Wissensdatenbank vollständig privat und von jedem Browser aus zugänglich. Diese Bereitstellung betreibt TiddlyWiki im Servermodus, bietet Multi-Geräte-Synchronisierung und persistenten Speicher, der durch ein benanntes Volume gesichert ist – sodass Ihre Tiddler bei Container-Neustarts niemals verloren gehen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von TiddlyWiki

Nicht-lineare Notizstruktur

Tiddlers können sich frei miteinander verlinken und einbetten, sodass Sie einen Wissensgraphen aufbauen können, ohne in starre Ordner oder Hierarchien gezwungen zu werden.

Tagging und Filterung

Versehen Sie jeden Tiddler mit Tags und nutzen Sie die leistungsstarke Filtersprache, um dynamische Listen, Tabellen und Ansichten zu erstellen, die sich automatisch aktualisieren, wenn Sie Inhalte hinzufügen.

Wikitext und Makros

Die Markup-Sprache von TiddlyWiki unterstützt Transklusion, Makros und benutzerdefinierte Widgets, damit Sie Vorlagen und wiederverwendbare Komponenten in Ihrem Wiki erstellen können.

Persistenter Servermodus

Diese auf Node.js basierende Bereitstellung speichert jede Änderung sofort auf der Festplatte, sodass Ihre Notizen dauerhaft und von jedem Gerät mit einem Browser zugänglich sind.

Plugin-Ökosystem

Erweitern Sie TiddlyWiki mit Plugins für Markdown-Rendering, Code-Syntaxhervorhebung, Kanban-Boards, Diagramme und viele andere Funktionen aus der Plugin-Bibliothek.

Warum TiddlyWiki auf Hostinger ausführen?

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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AppFlowy ist ein KI-gestützter Open-Source-Arbeitsbereich und eine Notion-Alternative

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Minimalistischer, selbstgehosteter Gewohnheitstracker, der sich auf tägliche Check-ins und Serien konzentriert

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