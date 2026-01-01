RustFS ist ein hochleistungsfähiges, verteiltes Objektspeichersystem, das vollständig in Rust entwickelt wurde. Es bietet volle Amazon S3 API-Kompatibilität, kombiniert mit den Speichersicherheitsgarantien von Rust und einer Rohleistung, die traditionelle Lösungen übertrifft. RustFS wurde für Data Lakes, KI/ML-Pipelines und Big-Data-Workloads entwickelt und verwendet Erasure Coding zum Schutz vor Datenverlust und Bitrot-Erkennung zur Gewährleistung der langfristigen Datenintegrität.

Das Selbst-Hosting von RustFS auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Objektspeicherinfrastruktur – keine Gebühren pro GB, keine Egress-Gebühren und keine Anbieterbindung. Die integrierte Webkonsole ermöglicht Ihnen die Verwaltung von Buckets, die Konfiguration von Zugriffsrichtlinien und die Überwachung der Speichernutzung, ohne dass zusätzliche Tools erforderlich sind.