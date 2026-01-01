PrivateBin mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Zero-Knowledge-verschlüsseltes Pastebin, bei dem der Server Ihre Inhalte niemals sieht — die gesamte Ver- und Entschlüsselung findet vollständig im Browser statt.
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Was Sie mit PrivateBin erstellen können
PrivateBin ist ein minimalistisches Open-Source-Pastebin, bei dem Inhalte direkt im Browser mit 256-Bit AES-GCM verschlüsselt werden, bevor sie den Server erreichen. Der Entschlüsselungsschlüssel befindet sich nur im URL-Fragment, das Browser niemals an den Server senden – was bedeutet, dass nicht einmal der Serverbetreiber lesen kann, was Sie teilen. Mit über 8.000 GitHub-Sternen ist es eines der vertrauenswürdigsten verfügbaren Zero-Knowledge-Sharing-Tools.
Das Selbst-Hosting von PrivateBin auf Ihrem VPS hält Ihre Sharing-Infrastruktur vollständig privat – kein Drittanbieterdienst sieht Ihre Pastes – und der leichtgewichtige Alpine-Container benötigt minimale Ressourcen, während er Ihnen die volle Kontrolle über Aufbewahrungsrichtlinien, Dateigrößenbeschränkungen und Zugriff gibt.
Hauptmerkmale von PrivateBin
Zero-Knowledge-Verschlüsselung
Die 256-Bit AES-GCM-Verschlüsselung läuft vollständig im Browser ab, sodass der Server nur Chiffretext speichert und niemals auf Ihre Klartextinhalte zugreifen kann.
Nach dem Lesen vernichten
Einmalige Pastes werden nach der ersten Ansicht automatisch gelöscht, was sie ideal für das Teilen von Passwörtern, Tokens oder jedem Geheimnis macht, das nicht dauerhaft sein sollte.
Passwortschutz
Fügen Sie zusätzlich zum URL-basierten Schlüssel ein optionales Passwort hinzu, um eine zweite Ebene der Zugriffskontrolle für besonders sensible Pastes zu schaffen.
Syntaxhervorhebung
Über 200 Programmiersprachen-Themes erleichtern das Teilen und Überprüfen von Code-Snippets mit lesbarer Formatierung und farbcodierter Syntax.
Keine Konten erforderlich
Jeder mit dem Link kann einen Paste sofort lesen — keine Registrierung, kein Tracking und keine Benutzerdaten, die vom Server gesammelt oder gespeichert werden.
Warum PrivateBin auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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