Statistiken für Strava in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostetes persönliches Sportanalyse-Dashboard, das Ihre Strava-Aktivitäten in detaillierte Statistiken, Diagramme und Heatmaps umwandelt.
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Was Sie mit Statistics for Strava erstellen können
Statistiken für Strava ist ein selbst gehostetes Analyse-Dashboard, das Ihre gesamte Strava-Aktivitätshistorie abruft und diese als interaktive Diagramme, geografische Heatmaps, Ausrüstungsnutzungsberichte, Segmentanalysen und Jahresrückblicke darstellt — alles lokal auf Ihrem eigenen Server gespeichert. Im Gegensatz zur offiziellen Strava-App verliert es niemals historische Daten hinter einer Paywall und gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre sportlichen Aufzeichnungen.
Die Einrichtung erfordert eine Strava API-Anwendung (kostenlos zu erstellen) und einen einmaligen OAuth-Autorisierungsfluss, um einen Refresh-Token zu generieren. Nach der Verbindung importiert der Hintergrunddienst automatisch neue Aktivitäten und hält Ihr Dashboard aktuell. Zur Nutzung dieser Anwendung ist ein Strava-Konto erforderlich.
Hauptmerkmale von Statistics for Strava
Aktivitätsanalyse-Dashboard
Umfassende Statistiken mit interaktiven Diagrammen, die Summen, Trends, persönliche Bestleistungen und Trainingsbelastung über alle Aktivitätstypen hinweg abdecken.
Geografische Heatmap
Visualisieren Sie Aktivitätsschwerpunkte auf einer geografischen Heatmap, die alle aufgezeichneten Routen abbildet, um Ihre bevorzugten Trainingsgebiete zu enthüllen.
Ausrüstungs- und Wartungsverfolgung
Überwachen Sie Distanz und Nutzungsstunden für Fahrräder, Schuhe und Ausrüstung mit Wartungsplanung, um zu wissen, wann eine Wartung der Ausrüstung fällig ist.
Segmenthistorie und Bemühungen
Durchsuche alle deine Strava-Segmentleistungen, persönlichen Bestzeiten und deine Entwicklung im Laufe der Zeit für jedes Segment, das du gefahren oder gelaufen bist.
Strava Rewind
Jährlicher Jahresrückblick, der Ihre größten Erfolge, längsten Aktivitäten und Fitness-Meilensteine des Jahres hervorhebt.
KI-Trainingsassistent
Optionale KI-gestützte Analyse Ihrer Trainingsdaten mit Einblicken und Vorschlägen, verbindbar mit OpenAI, Anthropic oder einem lokalen Ollama-Modell.
Warum Statistics for Strava auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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