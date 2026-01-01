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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Statistics for Strava erstellen können

Statistiken für Strava ist ein selbst gehostetes Analyse-Dashboard, das Ihre gesamte Strava-Aktivitätshistorie abruft und diese als interaktive Diagramme, geografische Heatmaps, Ausrüstungsnutzungsberichte, Segmentanalysen und Jahresrückblicke darstellt — alles lokal auf Ihrem eigenen Server gespeichert. Im Gegensatz zur offiziellen Strava-App verliert es niemals historische Daten hinter einer Paywall und gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre sportlichen Aufzeichnungen.

Die Einrichtung erfordert eine Strava API-Anwendung (kostenlos zu erstellen) und einen einmaligen OAuth-Autorisierungsfluss, um einen Refresh-Token zu generieren. Nach der Verbindung importiert der Hintergrunddienst automatisch neue Aktivitäten und hält Ihr Dashboard aktuell. Zur Nutzung dieser Anwendung ist ein Strava-Konto erforderlich.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von Statistics for Strava

Aktivitätsanalyse-Dashboard

Umfassende Statistiken mit interaktiven Diagrammen, die Summen, Trends, persönliche Bestleistungen und Trainingsbelastung über alle Aktivitätstypen hinweg abdecken.

Geografische Heatmap

Visualisieren Sie Aktivitätsschwerpunkte auf einer geografischen Heatmap, die alle aufgezeichneten Routen abbildet, um Ihre bevorzugten Trainingsgebiete zu enthüllen.

Ausrüstungs- und Wartungsverfolgung

Überwachen Sie Distanz und Nutzungsstunden für Fahrräder, Schuhe und Ausrüstung mit Wartungsplanung, um zu wissen, wann eine Wartung der Ausrüstung fällig ist.

Segmenthistorie und Bemühungen

Durchsuche alle deine Strava-Segmentleistungen, persönlichen Bestzeiten und deine Entwicklung im Laufe der Zeit für jedes Segment, das du gefahren oder gelaufen bist.

Strava Rewind

Jährlicher Jahresrückblick, der Ihre größten Erfolge, längsten Aktivitäten und Fitness-Meilensteine des Jahres hervorhebt.

KI-Trainingsassistent

Optionale KI-gestützte Analyse Ihrer Trainingsdaten mit Einblicken und Vorschlägen, verbindbar mit OpenAI, Anthropic oder einem lokalen Ollama-Modell.

Warum Statistics for Strava auf Hostinger ausführen?

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Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Maxim Shishkin
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