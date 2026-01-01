Steel Browser ist eine Open-Source-Browser-Sandbox, entwickelt für KI-Agenten und Automatisierungs-Workflows. Es kapselt eine verwaltete Chrome-Instanz hinter einer REST- und WebSocket-API, die das vollständige Chrome DevTools Protocol offenlegt, sodass Agenten Seiten navigieren, Formulare ausfüllen, Screenshots erstellen und strukturierte Daten extrahieren können, ohne sich mit Puppeteer- oder Selenium-Boilerplate herumschlagen zu müssen.

Das Selbst-Hosten von Steel hält jede Browsing-Sitzung, jeden Cookie-Speicher und jede gescrapte Nutzlast auf Ihrer eigenen Infrastruktur, anstatt in einer Browser-Cloud eines Drittanbieters. Sie vermeiden die Abrechnung pro Sitzung, behalten die Kontrolle über Proxys und Anti-Erkennungs-Einstellungen und können jedes KI-Agenten-Framework – LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK oder benutzerdefinierten Code – mit demselben Backend verbinden.