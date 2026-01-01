Steel Browser in Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Browser-API, die KI-Agenten die volle Kontrolle über eine echte Chrome-Instanz für Web-Automatisierung und Datenextraktion gibt.
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Was Sie mit Steel Browser erstellen können
Steel Browser ist eine Open-Source-Browser-Sandbox, entwickelt für KI-Agenten und Automatisierungs-Workflows. Es kapselt eine verwaltete Chrome-Instanz hinter einer REST- und WebSocket-API, die das vollständige Chrome DevTools Protocol offenlegt, sodass Agenten Seiten navigieren, Formulare ausfüllen, Screenshots erstellen und strukturierte Daten extrahieren können, ohne sich mit Puppeteer- oder Selenium-Boilerplate herumschlagen zu müssen.
Das Selbst-Hosten von Steel hält jede Browsing-Sitzung, jeden Cookie-Speicher und jede gescrapte Nutzlast auf Ihrer eigenen Infrastruktur, anstatt in einer Browser-Cloud eines Drittanbieters. Sie vermeiden die Abrechnung pro Sitzung, behalten die Kontrolle über Proxys und Anti-Erkennungs-Einstellungen und können jedes KI-Agenten-Framework – LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK oder benutzerdefinierten Code – mit demselben Backend verbinden.
Hauptmerkmale von Steel Browser
Sitzungsverwaltung
Erstellen, anhalten, fortsetzen und zerstören Sie isolierte Browsersitzungen über eine einzige REST-API, wobei Cookies und lokaler Speicher über Aufrufe hinweg erhalten bleiben.
Voller CDP-Zugriff
Direkt mit dem Chrome DevTools Protocol über WebSocket verbinden für eine feingranulare Steuerung mit Puppeteer, Playwright oder jedem CDP-kompatiblen Client.
Seite in Markdown und PDF
Integrierte Endpunkte wandeln jede gerenderte Seite in sauberes Markdown, PDF oder Screenshots um, bereit zur Einspeisung in LLM-Kontextfenster oder Dokumenten-Pipelines.
Live-Sitzungs-Debugger
Visuelles Dashboard streamt jede Sitzung in Echtzeit, sodass Sie sehen können, was ein Agent sieht, Aktionen wiedergeben und Fehler diagnostizieren können, ohne Aufträge erneut auszuführen.
Framework-agnostische SDKs
Offizielle Python- und Node-SDKs lassen sich in LangChain, CrewAI, OpenAI Agents und benutzerdefinierte Stacks integrieren – wechseln Sie von Cloud-Browser-Anbietern, ohne die Agentenlogik neu schreiben zu müssen.
Warum Steel Browser auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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