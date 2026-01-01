ArcadeDB ist eine Open-Source-Multi-Modell-Datenbank-Engine, die für extreme Leistung über verschiedene Datenmodelle hinweg entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Einzelmodell-Datenbanken, die Sie zwingen, zwischen Graph-, Dokument- oder relationalen Strukturen zu wählen, verarbeitet ArcadeDB alle nativ – speichert und fragt Graphbeziehungen, Dokumentsammlungen, Schlüssel-Wert-Paare, Zeitreihen, Vektoreinbettungen und Geodaten innerhalb einer einzigen Engine mit voller ACID-Konformität ab.

Von dem Gründer von OrientDB entwickelt, ist ArcadeDB in Low-Level-Java gebaut, optimiert für minimale Garbage Collection, was Millionen von Datensatzoperationen pro Sekunde ermöglicht. Die integrierte ArcadeDB Studio Weboberfläche bietet Abfrageausführung, Schemaverwaltung und Graphvisualisierung – nach der Bereitstellung sind keine separaten Client-Tools erforderlich.