ArcadeDB in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Hochleistungs-Multi-Modell-Datenbank, die Graph-, Dokument-, Schlüssel-Wert-, Zeitreihen- und Vektordaten in einer Engine unterstützt.
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Was Sie damit bauen können ArcadeDB
ArcadeDB ist eine Open-Source-Multi-Modell-Datenbank-Engine, die für extreme Leistung über verschiedene Datenmodelle hinweg entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Einzelmodell-Datenbanken, die Sie zwingen, zwischen Graph-, Dokument- oder relationalen Strukturen zu wählen, verarbeitet ArcadeDB alle nativ – speichert und fragt Graphbeziehungen, Dokumentsammlungen, Schlüssel-Wert-Paare, Zeitreihen, Vektoreinbettungen und Geodaten innerhalb einer einzigen Engine mit voller ACID-Konformität ab.
Von dem Gründer von OrientDB entwickelt, ist ArcadeDB in Low-Level-Java gebaut, optimiert für minimale Garbage Collection, was Millionen von Datensatzoperationen pro Sekunde ermöglicht. Die integrierte ArcadeDB Studio Weboberfläche bietet Abfrageausführung, Schemaverwaltung und Graphvisualisierung – nach der Bereitstellung sind keine separaten Client-Tools erforderlich.
Hauptmerkmale von ArcadeDB
Multi-Modell-Daten-Engine
Speichern und Abfragen von Graph-, Dokument-, Schlüssel-Wert-, Zeitreihen- und Vektordaten in einer einzigen Datenbank, ohne zwischen Tools wechseln oder separate Speicher synchronisieren zu müssen.
Sieben Abfragesprachen
Abfragen mit SQL, Cypher, Apache Gremlin, GraphQL, MongoDB Query Language, PromQL oder dem Redis-Protokoll – verwenden Sie die Sprache, die zu Ihrem Datenmodell passt.
ArcadeDB Studio
Integrierte Weboberfläche zum Ausführen von Abfragen, Verwalten von Schemata, Visualisieren von Graphdaten und Administrieren der Datenbank ohne externe Client-Tools.
Vektor-Ähnlichkeitssuche
Nativer Vektor-Embedding-Speicher und Ähnlichkeitssuche für KI- und maschinelle Lern-Workloads neben Ihren Betriebsdaten.
ACID im großen Maßstab
Vollständige ACID-konforme Transaktionen, die Millionen von Datensätzen pro Sekunde verarbeiten, von eingebetteten Raspberry Pi-Bereitstellungen bis hin zu Multi-Node-Clustern.
Warum ArcadeDB auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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