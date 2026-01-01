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Open-Source-Observability-Plattform, die Protokolle, Traces, Metriken und Session-Replays in einer Datadog-ähnlichen Oberfläche vereint.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit HyperDX erstellen können

HyperDX ist eine Open-Source-Observability-Plattform, die Logs, Traces, Metriken und Session-Replays in einer einzigen Oberfläche konsolidiert — eine selbst hostbare Alternative zu Datadog und anderen kommerziellen APM-Tools. Sie basiert auf ClickHouse für schnelle Abfragen über Telemetriedaten mit hoher Kardinalität und spricht nativ OpenTelemetry, sodass jede OTEL-instrumentierte Anwendung Daten ohne benutzerdefinierte Exporter oder proprietäre Agenten senden kann.

Das Selbst-Hosting von HyperDX auf Ihrem VPS vermeidet pro-Host- und pro-GB-Ingestionsgebühren, die mit dem Traffic unvorhersehbar skalieren. Logs, Traces und Benutzer-Session-Daten — die oft Kundenkennungen, API-Payloads und interne Systemdetails enthalten — bleiben auf Ihrer eigenen Infrastruktur, wobei Aufbewahrung und Zugriff vollständig von Ihnen kontrolliert werden.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von HyperDX

Vereinheitlichte Beobachtbarkeit

Logs, Traces, Metriken und Session-Replays sind in einer einzigen Benutzeroberfläche vereint, sodass Ingenieure von einer fehlgeschlagenen Anfrage direkt zu ihrem vollständigen Back-Trace springen können, ohne die Tools wechseln zu müssen.

OpenTelemetry nativ

Daten von jedem OpenTelemetry-instrumentierten Dienst über OTLP gRPC oder HTTP aufnehmen – keine benutzerdefinierten Exporter oder proprietären Agenten erforderlich.

ClickHouse-Abfragen

Auf ClickHouse aufgebaut für Suchvorgänge unter einer Sekunde über Logs und Traces mit hoher Kardinalität, ohne Voraggregation oder Kompromisse bei der Stichprobenentnahme.

Sitzungswiederholungen

Spielen Sie Frontend-Benutzersitzungen, die mit Backend-Traces verknüpft sind, erneut ab, um genau zu sehen, was ein Benutzer in den Momenten vor dem Auftreten eines Fehlers getan hat.

Dashboards und Alarme

Erstellen Sie benutzerdefinierte Diagramme aus beliebigen Signalen und lösen Sie Alarme bei Protokollmustern, Trace-Fehlern oder Metrikschwellenwerten über Slack, PagerDuty oder Webhooks aus.

Selbst gehosteter Datenschutz

Behalten Sie Kundenkennungen, API-Nutzlasten und interne Systemdetails auf Ihrer eigenen Infrastruktur, ohne Preisgestaltung pro Host oder pro GB.

Warum HyperDX auf Hostinger ausführen?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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