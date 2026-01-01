HyperDX mit Ein-Klick-Installation installieren.
Open-Source-Observability-Plattform, die Protokolle, Traces, Metriken und Session-Replays in einer Datadog-ähnlichen Oberfläche vereint.
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Was Sie mit HyperDX erstellen können
HyperDX ist eine Open-Source-Observability-Plattform, die Logs, Traces, Metriken und Session-Replays in einer einzigen Oberfläche konsolidiert — eine selbst hostbare Alternative zu Datadog und anderen kommerziellen APM-Tools. Sie basiert auf ClickHouse für schnelle Abfragen über Telemetriedaten mit hoher Kardinalität und spricht nativ OpenTelemetry, sodass jede OTEL-instrumentierte Anwendung Daten ohne benutzerdefinierte Exporter oder proprietäre Agenten senden kann.
Das Selbst-Hosting von HyperDX auf Ihrem VPS vermeidet pro-Host- und pro-GB-Ingestionsgebühren, die mit dem Traffic unvorhersehbar skalieren. Logs, Traces und Benutzer-Session-Daten — die oft Kundenkennungen, API-Payloads und interne Systemdetails enthalten — bleiben auf Ihrer eigenen Infrastruktur, wobei Aufbewahrung und Zugriff vollständig von Ihnen kontrolliert werden.
Hauptmerkmale von HyperDX
Vereinheitlichte Beobachtbarkeit
Logs, Traces, Metriken und Session-Replays sind in einer einzigen Benutzeroberfläche vereint, sodass Ingenieure von einer fehlgeschlagenen Anfrage direkt zu ihrem vollständigen Back-Trace springen können, ohne die Tools wechseln zu müssen.
OpenTelemetry nativ
Daten von jedem OpenTelemetry-instrumentierten Dienst über OTLP gRPC oder HTTP aufnehmen – keine benutzerdefinierten Exporter oder proprietären Agenten erforderlich.
ClickHouse-Abfragen
Auf ClickHouse aufgebaut für Suchvorgänge unter einer Sekunde über Logs und Traces mit hoher Kardinalität, ohne Voraggregation oder Kompromisse bei der Stichprobenentnahme.
Sitzungswiederholungen
Spielen Sie Frontend-Benutzersitzungen, die mit Backend-Traces verknüpft sind, erneut ab, um genau zu sehen, was ein Benutzer in den Momenten vor dem Auftreten eines Fehlers getan hat.
Dashboards und Alarme
Erstellen Sie benutzerdefinierte Diagramme aus beliebigen Signalen und lösen Sie Alarme bei Protokollmustern, Trace-Fehlern oder Metrikschwellenwerten über Slack, PagerDuty oder Webhooks aus.
Selbst gehosteter Datenschutz
Behalten Sie Kundenkennungen, API-Nutzlasten und interne Systemdetails auf Ihrer eigenen Infrastruktur, ohne Preisgestaltung pro Host oder pro GB.
Warum HyperDX auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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