BookStack ist ein kostenloses Open-Source-Wiki, das auf Laravel basiert und Dokumentationen in einer dreistufigen Hierarchie aus Büchern, Kapiteln und Seiten organisiert – was der natürlichen Denkweise von Menschen über strukturierte Inhalte entspricht. Ein WYSIWYG-Editor, ein integrierter Markdown-Modus und die draw.io-Diagrammintegration ermöglichen es Teams, Dokumentationen zu erstellen und zu illustrieren, ohne die Plattform verlassen zu müssen.

Das Selbst-Hosting von BookStack auf Ihrem eigenen VPS hält sensible interne Dokumentationen – wie Runbooks, Architektur-Entscheidungen, HR-Richtlinien – vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur, ohne Pro-Platz-Kosten und ohne Zugriff Dritter auf Ihre Inhalte. Rollenbasierte Berechtigungen ermöglichen es Ihnen, genau zu steuern, wer welchen Abschnitt der Wissensdatenbank lesen oder bearbeiten kann.