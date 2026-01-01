BookStack als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostete Wiki-Plattform mit einer strukturierten Hierarchie aus Büchern, Kapiteln und Seiten für eine organisierte Teamdokumentation.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie damit bauen können BookStack
BookStack ist ein kostenloses Open-Source-Wiki, das auf Laravel basiert und Dokumentationen in einer dreistufigen Hierarchie aus Büchern, Kapiteln und Seiten organisiert – was der natürlichen Denkweise von Menschen über strukturierte Inhalte entspricht. Ein WYSIWYG-Editor, ein integrierter Markdown-Modus und die draw.io-Diagrammintegration ermöglichen es Teams, Dokumentationen zu erstellen und zu illustrieren, ohne die Plattform verlassen zu müssen.
Das Selbst-Hosting von BookStack auf Ihrem eigenen VPS hält sensible interne Dokumentationen – wie Runbooks, Architektur-Entscheidungen, HR-Richtlinien – vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur, ohne Pro-Platz-Kosten und ohne Zugriff Dritter auf Ihre Inhalte. Rollenbasierte Berechtigungen ermöglichen es Ihnen, genau zu steuern, wer welchen Abschnitt der Wissensdatenbank lesen oder bearbeiten kann.
Hauptmerkmale von BookStack
Strukturierte Hierarchie
Bücher, Kapitel und Seiten halten die Dokumentation organisiert und navigierbar, während die Wissensdatenbank auf Tausende von Einträgen anwächst.
WYSIWYG- und Markdown-Editoren
Autoren wählen ihr bevorzugtes Bearbeitungserlebnis — einen visuellen Block-Editor oder reines Markdown mit Live-Vorschau — seitenweise.
Rollenbasierte Berechtigungen
Die feingranulare Zugriffskontrolle auf Buch-, Kapitel- und Seitenebene ermöglicht es Ihnen, die Dokumentation zwischen Teams, Auftragnehmern und öffentlichen Lesern zu segmentieren.
Volltextsuche
Schnelle Suche über den gesamten Seitentext, Überschriften und Metadaten bedeutet, dass Benutzer Antworten finden, ohne wissen zu müssen, wo Inhalte abgelegt sind.
Seiten-Revisionsverlauf
Jede Bearbeitung wird mit Versionsvergleich und Ein-Klick-Rollback versioniert und bietet so einen Audit-Trail und ein Sicherheitsnetz für die kollaborative Dokumentation.
Warum BookStack auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.