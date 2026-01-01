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Alle PlĂ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Organizr erstellen kĂ¶nnen

Organizr ist ein selbst gehostetes Dienst-Dashboard, das Dutzende von Browser-Lesezeichen durch eine einzige, tab-basierte OberflĂ¤che ersetzt. Anstatt zwischen mehreren Browser-Tabs zu wechseln, um Sonarr, Radarr, Plex und andere Homelab-Dienste zu verwalten, lĂ¤dt Organizr sie alle als iFrame-Tabs innerhalb einer Webseite â€“ mit integrierten Benutzerkonten, Zugriffssteuerungen und GastbeschrĂ¤nkungen.

Mit UnterstĂĽtzung fĂĽr Plex-, Emby- und LDAP-Authentifizierung, unbegrenzten Benutzergruppen und Nginx auth_request-Integration geht Organizr ĂĽber eine einfache Link-Seite hinaus. Es fungiert als eine leichte Zugriffsebene fĂĽr Ihren gesamten selbst gehosteten Stack, wodurch Sie bestimmten Benutzern oder GĂ¤sten nur Zugriff auf die von Ihnen ausgewĂ¤hlten Tabs gewĂ¤hren kĂ¶nnen.

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Was Sie mit {name} erstellen kĂ¶nnen

Hauptmerkmale von Organizr

Registerkartenbasierte OberflĂ¤che

Laden Sie jeden selbst gehosteten Dienst als iFrame-Tab, und erhalten Sie eine einzige, vereinheitlichte Seite, um Ihr gesamtes Homelab zu verwalten, ohne zwischen Browser-Tabs wechseln zu mĂĽssen.

Benutzergruppen und Zugriffssteuerung

Erstellen Sie unbegrenzte Benutzergruppen und steuern Sie, welche Registerkarten jede Gruppe sehen kann â€“ einschlieĂźlich schreibgeschĂĽtztem Gastzugriff fĂĽr gemeinsame Dienste.

Multi-Auth Support

Authentifizieren Sie Benutzer mit Plex-, Emby-, LDAP- oder sFTP-Anmeldeinformationen zusĂ¤tzlich zu lokalen Organizr-Konten.

Nginx Auth Integration

Verwenden Sie Organizr als auth_request-Anbieter fĂĽr Nginx, um Diensten, denen eine integrierte Authentifizierung fehlt, einen SSO-Ă¤hnlichen Anmeldeschutz hinzuzufĂĽgen.

Anpassbare Themes

Die vollstĂ¤ndige Kontrolle ĂĽber die Farbpalette ermĂ¶glicht es Ihnen, Organizr an Ihr Branding oder Ihre bevorzugte dunkle/helle Ă„sthetik anzupassen.

Fail2ban Support

Die native Fail2ban-Integration schĂĽtzt Ihr Organizr-Login vor Brute-Force-Angriffen mit automatischem IP-Banning.

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