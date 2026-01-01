Organizr ist ein selbst gehostetes Dienst-Dashboard, das Dutzende von Browser-Lesezeichen durch eine einzige, tab-basierte OberflĂ¤che ersetzt. Anstatt zwischen mehreren Browser-Tabs zu wechseln, um Sonarr, Radarr, Plex und andere Homelab-Dienste zu verwalten, lĂ¤dt Organizr sie alle als iFrame-Tabs innerhalb einer Webseite â€“ mit integrierten Benutzerkonten, Zugriffssteuerungen und GastbeschrĂ¤nkungen.

Mit UnterstĂĽtzung fĂĽr Plex-, Emby- und LDAP-Authentifizierung, unbegrenzten Benutzergruppen und Nginx auth_request-Integration geht Organizr ĂĽber eine einfache Link-Seite hinaus. Es fungiert als eine leichte Zugriffsebene fĂĽr Ihren gesamten selbst gehosteten Stack, wodurch Sie bestimmten Benutzern oder GĂ¤sten nur Zugriff auf die von Ihnen ausgewĂ¤hlten Tabs gewĂ¤hren kĂ¶nnen.