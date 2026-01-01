Organizr als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
HTPC- und Homelab-Dienste-Organizer, der alle Ihre selbst gehosteten Tabs in einer einzigen, einheitlichen WeboberflĂ¤che lĂ¤dt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Organizr erstellen kĂ¶nnen
Organizr ist ein selbst gehostetes Dienst-Dashboard, das Dutzende von Browser-Lesezeichen durch eine einzige, tab-basierte OberflĂ¤che ersetzt. Anstatt zwischen mehreren Browser-Tabs zu wechseln, um Sonarr, Radarr, Plex und andere Homelab-Dienste zu verwalten, lĂ¤dt Organizr sie alle als iFrame-Tabs innerhalb einer Webseite â€“ mit integrierten Benutzerkonten, Zugriffssteuerungen und GastbeschrĂ¤nkungen.
Mit UnterstĂĽtzung fĂĽr Plex-, Emby- und LDAP-Authentifizierung, unbegrenzten Benutzergruppen und Nginx auth_request-Integration geht Organizr ĂĽber eine einfache Link-Seite hinaus. Es fungiert als eine leichte Zugriffsebene fĂĽr Ihren gesamten selbst gehosteten Stack, wodurch Sie bestimmten Benutzern oder GĂ¤sten nur Zugriff auf die von Ihnen ausgewĂ¤hlten Tabs gewĂ¤hren kĂ¶nnen.
Hauptmerkmale von Organizr
Registerkartenbasierte OberflĂ¤che
Laden Sie jeden selbst gehosteten Dienst als iFrame-Tab, und erhalten Sie eine einzige, vereinheitlichte Seite, um Ihr gesamtes Homelab zu verwalten, ohne zwischen Browser-Tabs wechseln zu mĂĽssen.
Benutzergruppen und Zugriffssteuerung
Erstellen Sie unbegrenzte Benutzergruppen und steuern Sie, welche Registerkarten jede Gruppe sehen kann â€“ einschlieĂźlich schreibgeschĂĽtztem Gastzugriff fĂĽr gemeinsame Dienste.
Multi-Auth Support
Authentifizieren Sie Benutzer mit Plex-, Emby-, LDAP- oder sFTP-Anmeldeinformationen zusĂ¤tzlich zu lokalen Organizr-Konten.
Nginx Auth Integration
Verwenden Sie Organizr als auth_request-Anbieter fĂĽr Nginx, um Diensten, denen eine integrierte Authentifizierung fehlt, einen SSO-Ă¤hnlichen Anmeldeschutz hinzuzufĂĽgen.
Anpassbare Themes
Die vollstĂ¤ndige Kontrolle ĂĽber die Farbpalette ermĂ¶glicht es Ihnen, Organizr an Ihr Branding oder Ihre bevorzugte dunkle/helle Ă„sthetik anzupassen.
Fail2ban Support
Die native Fail2ban-Integration schĂĽtzt Ihr Organizr-Login vor Brute-Force-Angriffen mit automatischem IP-Banning.
Warum Organizr auf Hostinger ausfĂĽhren?
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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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SchĂĽtzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ăśberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kĂ¶nnen zentral ausgefĂĽhrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mĂĽhelos bereitstellen, aktualisieren und ĂĽberwachen.
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