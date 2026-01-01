Spice AI mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Tragbare Rust-basierte SQL-Abfrage-, Such- und LLM-Inferenz-Engine für datengestützte KI-Agenten.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Spice AI erstellen können
Spice ist eine Open-Source-Daten- und KI-Infrastruktur-Laufzeitumgebung, die föderierte SQL-Abfragen, Vektorsuche und LLM-Inferenz in einem einzigen Rust-Prozess kombiniert. Aufbauend auf Apache DataFusion, Arrow und DuckDB verbindet es sich mit Dutzenden von Quellen – Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka und mehr – und materialisiert heiße Daten lokal für Sub-Sekunden-Analysen direkt neben Ihrer Anwendung.
Das Selbst-Hosting von Spice auf Ihrem eigenen VPS bietet KI-Agenten und RAG-Pipelines einen einzigen SQL- und HTTP-Endpunkt über föderierte Daten, ohne Cloud-Gebühren pro Abfrage oder das Senden sensibler Datensätze an einen verwalteten Dienst. Datensätze, Beschleunigungen, Embeddings und Modelle werden alle in einem einzigen spicepod.yaml-Manifest deklariert.
Hauptmerkmale von Spice AI
Föderierte SQL-Engine
Postgres, S3, MySQL, Snowflake, Databricks und Dutzende weitere Quellen zusammen über einen einzigen Apache DataFusion-gestützten SQL-Endpunkt abfragen.
Lokale Datenbeschleunigung
Materialisieren Sie häufig genutzte Datensätze in Arrow, DuckDB oder SQLite neben Ihrer Anwendung, um analytische Abfragen mit Millisekunden-Latenz zu bedienen.
Integrierte LLM-Inferenz
Betreiben Sie Open-Weight-Chat- und Embedding-Modelle über eine OpenAI-kompatible HTTP-API direkt in der Laufzeit, kein separater Modellserver erforderlich.
KI-Suche und RAG
Kombinieren Sie die Vektorähnlichkeitssuche mit SQL-Filtern in einer Abfrage, um die Retrieval-Augmented Generation, die auf Ihren Live-Betriebsdaten basiert, zu unterstützen.
Arrow Flight gRPC
Streamen Sie große Ergebnismengen an Analyse-Clients mit Zero-Copy Apache Arrow über Flight für Hochdurchsatz-Datenzugriff neben der REST-API.
Deklarative spicepods
Definieren Sie Datensätze, Beschleunigungen, Modelle und Aktualisierungszeitpläne in einem einzigen YAML-Manifest, das versionskontrollierbar und über verschiedene Umgebungen hinweg reproduzierbar ist.
Warum Spice AI auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.