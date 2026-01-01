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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit eKuiper erstellen können

LF Edge eKuiper ist ein Projekt der Linux Foundation Edge, das Echtzeit-Stream-Verarbeitung und regelbasierte Analysen auf ressourcenbeschränkte Edge-Geräte bringt. Mit einem geringen Speicherbedarf von etwa 10 MB nimmt es Daten von MQTT-Brokern, HTTP-Endpunkten, Kafka, Dateiquellen und Dutzenden anderer Protokolle auf und transformiert sie dann im Handumdrehen mithilfe einer vertrauten SQL-Syntax oder eines visuellen Drag-and-Drop-Regel-Editors.

Das Selbst-Hosting von eKuiper auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über die IoT-Analyse-Pipeline – Sensordaten, Geschäftsregeln und Machine-Learning-Inferenz bleiben auf Ihrer eigenen Infrastruktur, ohne Cloud-Gebühren pro Nachricht und ohne Upstream-Abhängigkeit. Diese Vorlage bündelt die eKuiper-Engine mit der offiziellen webbasierten Manager-Benutzeroberfläche für die visuelle Stream- und Regelerstellung.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von eKuiper

SQL-Stream-Verarbeitung

Filtern, aggregieren, verbinden und transformieren Sie Echtzeit-IoT-Streams mithilfe der ANSI SQL-Syntax, anstatt benutzerdefinierten Go- oder Java-Code zu schreiben.

Visueller Regelmanager

Die gebündelte Webkonsole ermöglicht Ihnen das Erstellen von Streams, Regeln und Datenpipelines über einen Drag-and-Drop-Grafikeditor, ohne Konfigurationsdateien anfassen zu müssen.

MQTT und Kafka-nativ

Erstklassige Konnektoren für MQTT, Kafka, EdgeX, Pulsar, HTTP, Redis und InfluxDB machen die Verkabelung von Industriesensoren und Message Brokern unkompliziert.

ML-Inferenz am Edge

Bette TensorFlow Lite- und ONNX-Modelle direkt in SQL-Abfragen ein, um Anomalieerkennung und Klassifizierung auf Streaming-Sensordaten durchzuführen.

Winziger Edge-Footprint

Die Engine läuft mit etwa 10 MB Speicher, sodass sie sich bequem auf ressourcenschonenden VPS-Plänen neben anderen Anwendungen bereitstellen lässt.

Plugin-Erweiterbarkeit

Erweitern Sie eKuiper mit benutzerdefinierten Go-, Python- oder portablen Plugins, um proprietäre Quellen, Senken und SQL-Funktionen hinzuzufügen, die auf Ihre Arbeitslast zugeschnitten sind.

Warum eKuiper auf Hostinger ausführen?

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Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.

Martin K
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