eKuiper in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichtgewichtige SQL- und Regel-Engine für Echtzeit-Stream-Analysen von IoT-Daten am Edge.
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Was Sie mit eKuiper erstellen können
LF Edge eKuiper ist ein Projekt der Linux Foundation Edge, das Echtzeit-Stream-Verarbeitung und regelbasierte Analysen auf ressourcenbeschränkte Edge-Geräte bringt. Mit einem geringen Speicherbedarf von etwa 10 MB nimmt es Daten von MQTT-Brokern, HTTP-Endpunkten, Kafka, Dateiquellen und Dutzenden anderer Protokolle auf und transformiert sie dann im Handumdrehen mithilfe einer vertrauten SQL-Syntax oder eines visuellen Drag-and-Drop-Regel-Editors.
Das Selbst-Hosting von eKuiper auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über die IoT-Analyse-Pipeline – Sensordaten, Geschäftsregeln und Machine-Learning-Inferenz bleiben auf Ihrer eigenen Infrastruktur, ohne Cloud-Gebühren pro Nachricht und ohne Upstream-Abhängigkeit. Diese Vorlage bündelt die eKuiper-Engine mit der offiziellen webbasierten Manager-Benutzeroberfläche für die visuelle Stream- und Regelerstellung.
Hauptmerkmale von eKuiper
SQL-Stream-Verarbeitung
Filtern, aggregieren, verbinden und transformieren Sie Echtzeit-IoT-Streams mithilfe der ANSI SQL-Syntax, anstatt benutzerdefinierten Go- oder Java-Code zu schreiben.
Visueller Regelmanager
Die gebündelte Webkonsole ermöglicht Ihnen das Erstellen von Streams, Regeln und Datenpipelines über einen Drag-and-Drop-Grafikeditor, ohne Konfigurationsdateien anfassen zu müssen.
MQTT und Kafka-nativ
Erstklassige Konnektoren für MQTT, Kafka, EdgeX, Pulsar, HTTP, Redis und InfluxDB machen die Verkabelung von Industriesensoren und Message Brokern unkompliziert.
ML-Inferenz am Edge
Bette TensorFlow Lite- und ONNX-Modelle direkt in SQL-Abfragen ein, um Anomalieerkennung und Klassifizierung auf Streaming-Sensordaten durchzuführen.
Winziger Edge-Footprint
Die Engine läuft mit etwa 10 MB Speicher, sodass sie sich bequem auf ressourcenschonenden VPS-Plänen neben anderen Anwendungen bereitstellen lässt.
Plugin-Erweiterbarkeit
Erweitern Sie eKuiper mit benutzerdefinierten Go-, Python- oder portablen Plugins, um proprietäre Quellen, Senken und SQL-Funktionen hinzuzufügen, die auf Ihre Arbeitslast zugeschnitten sind.
Warum eKuiper auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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