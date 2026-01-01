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Selbst gehosteter Datenlogger für Ihr Tesla, der jede Fahrt, jeden Ladevorgang und jede Fahrtstatistik mit schönen Grafana-Dashboards aufzeichnet.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit TeslaMate erstellen können

TeslaMate ist ein Open-Source-Datenlogger für Tesla-Besitzer, der sich mit der Tesla-API verbindet, kontinuierlich die Telemetriedaten Ihres Autos abfragt und jede Fahrt, jeden Ladevorgang, jedes Software-Update und jedes Standereignis in einer PostgreSQL-Datenbank speichert. Basierend auf einer übersichtlichen Phoenix-Web-App und einer dedizierten Grafana-Instanz mit zwei Dutzend vorgefertigten Dashboards bietet es Ihnen historische Einblicke in Effizienz, Batterieverschlechterung, Ladekosten und Fahrgewohnheiten, die die Tesla-App nicht offenlegt.

Das Selbst-Hosting von TeslaMate auf Ihrem VPS hält jeden Kilometer Fahrdaten privat – kein Drittanbieter-Analysedienst erfasst Ihre Reiseorte, Ladehistorie oder Aufwachmuster. Die gebündelten PostgreSQL-, Grafana- und MQTT-Broker laufen vollständig auf Ihrem VPS, und Sie melden sich einmalig mit Ihrem Tesla-Konto bei TeslaMate an, um mit der Datenerfassung zu beginnen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von TeslaMate

Fahr- und Lade-Protokollierung

Kontinuierliches Polling erfasst jede Fahrt, jede Ladesitzung, jedes Software-Update und jedes Parkereignis mit präzisen Start- und Endzeitstempeln sowie Standorten.

Vorgefertigte Grafana-Dashboards

Zwei Dutzend Dashboards visualisieren standardmäßig Effizienz, Reichweite, Ladekosten, Reifenverschleiß und Batteriedegradation – kein Grafana-Setup erforderlich.

Reise- und Adressauflösung

Reverse-Geocodierung wandelt rohe GPS-Koordinaten in benannte Adressen um, sodass der Reiseverlauf Ihnen tatsächliche Ortsnamen und keine Koordinaten anzeigt.

Batteriezustandsverfolgung

Langfristige Batterieverschlechterungsdiagramme und prognostizierter Kapazitätsverlust helfen Ihnen, fundierte Entscheidungen bezüglich Ersatz oder Garantieansprüchen zu treffen.

Ladekostenberichte

Konfigurieren Sie Tarife pro Standort, um genaue Ladekosten pro Sitzung, monatliche Rechnungsschätzungen und Einsparungen im Vergleich zu Benzin zu berechnen.

MQTT-Integration

Der über MQTT veröffentlichte Live-Fahrzeugstatus lässt sich in Home Assistant, openHAB oder jede Hausautomatisierungsplattform integrieren, die MQTT spricht.

Warum TeslaMate auf Hostinger ausführen?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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