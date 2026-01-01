TeslaMate ist ein Open-Source-Datenlogger für Tesla-Besitzer, der sich mit der Tesla-API verbindet, kontinuierlich die Telemetriedaten Ihres Autos abfragt und jede Fahrt, jeden Ladevorgang, jedes Software-Update und jedes Standereignis in einer PostgreSQL-Datenbank speichert. Basierend auf einer übersichtlichen Phoenix-Web-App und einer dedizierten Grafana-Instanz mit zwei Dutzend vorgefertigten Dashboards bietet es Ihnen historische Einblicke in Effizienz, Batterieverschlechterung, Ladekosten und Fahrgewohnheiten, die die Tesla-App nicht offenlegt.

Das Selbst-Hosting von TeslaMate auf Ihrem VPS hält jeden Kilometer Fahrdaten privat – kein Drittanbieter-Analysedienst erfasst Ihre Reiseorte, Ladehistorie oder Aufwachmuster. Die gebündelten PostgreSQL-, Grafana- und MQTT-Broker laufen vollständig auf Ihrem VPS, und Sie melden sich einmalig mit Ihrem Tesla-Konto bei TeslaMate an, um mit der Datenerfassung zu beginnen.