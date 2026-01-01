TeslaMate als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter Datenlogger für Ihr Tesla, der jede Fahrt, jeden Ladevorgang und jede Fahrtstatistik mit schönen Grafana-Dashboards aufzeichnet.
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Was Sie mit TeslaMate erstellen können
TeslaMate ist ein Open-Source-Datenlogger für Tesla-Besitzer, der sich mit der Tesla-API verbindet, kontinuierlich die Telemetriedaten Ihres Autos abfragt und jede Fahrt, jeden Ladevorgang, jedes Software-Update und jedes Standereignis in einer PostgreSQL-Datenbank speichert. Basierend auf einer übersichtlichen Phoenix-Web-App und einer dedizierten Grafana-Instanz mit zwei Dutzend vorgefertigten Dashboards bietet es Ihnen historische Einblicke in Effizienz, Batterieverschlechterung, Ladekosten und Fahrgewohnheiten, die die Tesla-App nicht offenlegt.
Das Selbst-Hosting von TeslaMate auf Ihrem VPS hält jeden Kilometer Fahrdaten privat – kein Drittanbieter-Analysedienst erfasst Ihre Reiseorte, Ladehistorie oder Aufwachmuster. Die gebündelten PostgreSQL-, Grafana- und MQTT-Broker laufen vollständig auf Ihrem VPS, und Sie melden sich einmalig mit Ihrem Tesla-Konto bei TeslaMate an, um mit der Datenerfassung zu beginnen.
Hauptmerkmale von TeslaMate
Fahr- und Lade-Protokollierung
Kontinuierliches Polling erfasst jede Fahrt, jede Ladesitzung, jedes Software-Update und jedes Parkereignis mit präzisen Start- und Endzeitstempeln sowie Standorten.
Vorgefertigte Grafana-Dashboards
Zwei Dutzend Dashboards visualisieren standardmäßig Effizienz, Reichweite, Ladekosten, Reifenverschleiß und Batteriedegradation – kein Grafana-Setup erforderlich.
Reise- und Adressauflösung
Reverse-Geocodierung wandelt rohe GPS-Koordinaten in benannte Adressen um, sodass der Reiseverlauf Ihnen tatsächliche Ortsnamen und keine Koordinaten anzeigt.
Batteriezustandsverfolgung
Langfristige Batterieverschlechterungsdiagramme und prognostizierter Kapazitätsverlust helfen Ihnen, fundierte Entscheidungen bezüglich Ersatz oder Garantieansprüchen zu treffen.
Ladekostenberichte
Konfigurieren Sie Tarife pro Standort, um genaue Ladekosten pro Sitzung, monatliche Rechnungsschätzungen und Einsparungen im Vergleich zu Benzin zu berechnen.
MQTT-Integration
Der über MQTT veröffentlichte Live-Fahrzeugstatus lässt sich in Home Assistant, openHAB oder jede Hausautomatisierungsplattform integrieren, die MQTT spricht.
Warum TeslaMate auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.