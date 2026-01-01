Miniflux ist ein minimalistischer, meinungsstarker RSS-Feed-Reader, der nach einem Prinzip entwickelt wurde: aus dem Weg gehen und Sie lesen lassen. In Go geschrieben und von PostgreSQL unterstĂĽtzt, verarbeitet es RSS-, Atom-, RDF- und JSON-Feeds ĂĽber eine saubere, tastaturgesteuerte OberflĂ¤che ohne ĂśberflĂĽssiges oder unnĂ¶tige KomplexitĂ¤t. Mit ĂĽber 7.000 GitHub-Sternen hat es eine treue AnhĂ¤ngerschaft unter Entwicklern und datenschutzbewussten Benutzern gewonnen, die Geschwindigkeit ohne Unordnung wĂĽnschen.

Das Selbst-Hosting von Miniflux hĂ¤lt Ihre Abonnementliste und Lesegewohnheiten vollstĂ¤ndig privat. Es gibt keine Drittanbieter-Tracker, kein Verhaltensprofiling und keinen Dienst, der abgeschaltet oder hinter einer Bezahlschranke versteckt werden kann. Sie besitzen Ihre Feeds, Ihre Artikel und Ihre Lesehistorie.