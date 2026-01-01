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Minimalistischer Open-Source-RSS-Reader, in Go entwickelt, fĂĽr schnellen, ablenkungsfreien Feed-Konsum.

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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

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Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Rechenzentren weltweit
Gratis Domain fĂĽr 1 Jahr
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Alle PlĂ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Miniflux erstellen kĂ¶nnen

Miniflux ist ein minimalistischer, meinungsstarker RSS-Feed-Reader, der nach einem Prinzip entwickelt wurde: aus dem Weg gehen und Sie lesen lassen. In Go geschrieben und von PostgreSQL unterstĂĽtzt, verarbeitet es RSS-, Atom-, RDF- und JSON-Feeds ĂĽber eine saubere, tastaturgesteuerte OberflĂ¤che ohne ĂśberflĂĽssiges oder unnĂ¶tige KomplexitĂ¤t. Mit ĂĽber 7.000 GitHub-Sternen hat es eine treue AnhĂ¤ngerschaft unter Entwicklern und datenschutzbewussten Benutzern gewonnen, die Geschwindigkeit ohne Unordnung wĂĽnschen.

Das Selbst-Hosting von Miniflux hĂ¤lt Ihre Abonnementliste und Lesegewohnheiten vollstĂ¤ndig privat. Es gibt keine Drittanbieter-Tracker, kein Verhaltensprofiling und keinen Dienst, der abgeschaltet oder hinter einer Bezahlschranke versteckt werden kann. Sie besitzen Ihre Feeds, Ihre Artikel und Ihre Lesehistorie.

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Was Sie mit {name} erstellen kĂ¶nnen

Hauptmerkmale von Miniflux

Volltext-Scraping

Ruft vollstĂ¤ndige Artikel von Feeds ab, die nur Zusammenfassungen verĂ¶ffentlichen, sodass Sie den vollstĂ¤ndigen Inhalt immer lesen kĂ¶nnen, ohne die OberflĂ¤che zu verlassen.

Tastaturnavigation

Umfassende Tastenkombinationen ermĂ¶glichen es Ihnen, durch Feeds zu navigieren, Artikel als gelesen zu markieren und Links zu Ă¶ffnen, ohne die Maus zu berĂĽhren.

Integrationen fĂĽr SpĂ¤ter lesen

Sendet Artikel mit einer einzigen Aktion an Pocket, Wallabag, Instapaper und Pinboard zum spĂ¤teren Offline-Lesen.

Drittanbieter-Client-API

Fever- und Google Reader-kompatible APIs ermĂ¶glichen beliebten mobilen Apps wie Reeder und NetNewsWire die Verbindung zu Ihrer selbst gehosteten Instanz.

MehrbenutzerunterstĂĽtzung

Jeder Benutzer erhĂ¤lt seine eigene unabhĂ¤ngige Feed-Liste, seinen Lesestatus und seine Einstellungen auf einer einzigen gemeinsam genutzten Serverinstanz.

Warum Miniflux auf Hostinger ausfĂĽhren?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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SchĂĽtzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ăśberwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kĂ¶nnen zentral ausgefĂĽhrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mĂĽhelos bereitstellen, aktualisieren und ĂĽberwachen.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lĂ¤uft. Wann immer ich Hilfe benĂ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lĂ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persĂ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so đźš€

Noel
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Sylvain
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Vielen Dank an Carla fĂĽr die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lĂ¤uft jederzeit zuverlĂ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfĂ¤lle noch AbstĂĽrze.

Martin K
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Anki Sync Server Enhanced

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