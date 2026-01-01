Miniflux mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Minimalistischer Open-Source-RSS-Reader, in Go entwickelt, fĂĽr schnellen, ablenkungsfreien Feed-Konsum.
WĂ¤hlen Sie einen VPS-Plan fĂĽr Miniflux
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Miniflux erstellen kĂ¶nnen
Miniflux ist ein minimalistischer, meinungsstarker RSS-Feed-Reader, der nach einem Prinzip entwickelt wurde: aus dem Weg gehen und Sie lesen lassen. In Go geschrieben und von PostgreSQL unterstĂĽtzt, verarbeitet es RSS-, Atom-, RDF- und JSON-Feeds ĂĽber eine saubere, tastaturgesteuerte OberflĂ¤che ohne ĂśberflĂĽssiges oder unnĂ¶tige KomplexitĂ¤t. Mit ĂĽber 7.000 GitHub-Sternen hat es eine treue AnhĂ¤ngerschaft unter Entwicklern und datenschutzbewussten Benutzern gewonnen, die Geschwindigkeit ohne Unordnung wĂĽnschen.
Das Selbst-Hosting von Miniflux hĂ¤lt Ihre Abonnementliste und Lesegewohnheiten vollstĂ¤ndig privat. Es gibt keine Drittanbieter-Tracker, kein Verhaltensprofiling und keinen Dienst, der abgeschaltet oder hinter einer Bezahlschranke versteckt werden kann. Sie besitzen Ihre Feeds, Ihre Artikel und Ihre Lesehistorie.
Hauptmerkmale von Miniflux
Volltext-Scraping
Ruft vollstĂ¤ndige Artikel von Feeds ab, die nur Zusammenfassungen verĂ¶ffentlichen, sodass Sie den vollstĂ¤ndigen Inhalt immer lesen kĂ¶nnen, ohne die OberflĂ¤che zu verlassen.
Tastaturnavigation
Umfassende Tastenkombinationen ermĂ¶glichen es Ihnen, durch Feeds zu navigieren, Artikel als gelesen zu markieren und Links zu Ă¶ffnen, ohne die Maus zu berĂĽhren.
Integrationen fĂĽr SpĂ¤ter lesen
Sendet Artikel mit einer einzigen Aktion an Pocket, Wallabag, Instapaper und Pinboard zum spĂ¤teren Offline-Lesen.
Drittanbieter-Client-API
Fever- und Google Reader-kompatible APIs ermĂ¶glichen beliebten mobilen Apps wie Reeder und NetNewsWire die Verbindung zu Ihrer selbst gehosteten Instanz.
MehrbenutzerunterstĂĽtzung
Jeder Benutzer erhĂ¤lt seine eigene unabhĂ¤ngige Feed-Liste, seinen Lesestatus und seine Einstellungen auf einer einzigen gemeinsam genutzten Serverinstanz.
Warum Miniflux auf Hostinger ausfĂĽhren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kĂ¶nnen
SchĂĽtzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ăśberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kĂ¶nnen zentral ausgefĂĽhrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mĂĽhelos bereitstellen, aktualisieren und ĂĽberwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kĂ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lĂ¤uft. Wann immer ich Hilfe benĂ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lĂ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persĂ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so đźš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfĂ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fĂĽr die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lĂ¤uft jederzeit zuverlĂ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfĂ¤lle noch AbstĂĽrze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplĂ¤nen.