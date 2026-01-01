Traduora ist eine selbst gehostete Übersetzungsmanagement-Plattform, die für Entwicklungsteams entwickelt wurde, die die Lokalisierung über mehrere Sprachen hinweg verwalten. Sie bietet eine übersichtliche Weboberfläche zur Organisation von Übersetzungsprojekten mit Import- und Exportunterstützung für JSON-, YAML- und CSV-Formate.

Das Selbst-Hosting von Traduora auf einem VPS hält alle Ihre Lokalisierungsdaten privat und integriert sich direkt über seine REST-API in CI/CD-Pipelines. Die rollenbasierte Zugriffskontrolle ermöglicht es Ihnen, Übersetzer, Prüfer und Entwickler mit entsprechenden Berechtigungen einzuladen, während die Übersetzungshistorie jede an einem String vorgenommene Änderung verfolgt.