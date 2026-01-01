Bluesky Ozone als Ein-Klick-Installation installieren.
Selbstgehosteter Moderations- und Kennzeichnungsdienst für das Bluesky-Netzwerk und andere AT-Protokoll-Anwendungen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Bluesky Ozone erstellen können
Bluesky Ozone ist der offizielle Moderations- und Kennzeichnungsdienst für das AT-Protokoll, das offene Netzwerk, das Bluesky antreibt. Es kombiniert eine Next.js-Web-Benutzeroberfläche mit einem Backend-Dienst, der es Moderatoren ermöglicht, Berichte zu sichten, Inhalte und Konten zu entfernen oder zu sperren, Labels anzuwenden und diese Labels über WebSockets zurück ins Netzwerk zu veröffentlichen.
Der Betrieb einer eigenen Ozone-Instanz macht Sie zu einem stapelbaren Labeler, den Bluesky-Nutzer abonnieren können. Dies gibt Gemeinschaften, Verlagen und Forschern die Möglichkeit, zu gestalten, was sie und ihre Mitglieder sehen, ohne von einem einzigen Moderationsanbieter abhängig zu sein. Durch Self-Hosting bleiben Berichte, Label-Historie und Richtlinienentscheidungen auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur.
Hauptmerkmale von Bluesky Ozone
Stapelbare Etikettierung
Veröffentlichen Sie Labels, die Bluesky-Nutzer abonnieren können, und legen Sie Ihre Moderationsansichten über die standardmäßigen Netzwerkrichtlinien.
Berichtstriage
Überprüfen, eskalieren und bearbeiten Sie eingehende Moderationsberichte über eine einzige Oberfläche, die für Moderationsteams entwickelt wurde.
Entfernungen und Sperrungen
Löschungen vornehmen, Konten sperren und Entscheidungen rückgängig machen, mit einer vollständigen Prüfhistorie, die an die Moderatorenidentität gebunden ist.
E-Mail-Vorlagen
Senden Sie vorlagenbasierte Moderations-E-Mails direkt vom Dashboard an betroffene Benutzer, um eine konsistente Kommunikation sicherzustellen.
Benutzerdefinierte Etikettenregeln
Erstellen und ändern Sie Ihr eigenes Label-Vokabular, um es an Nischen-Communities, Sprachen oder Inhaltsrichtlinien anzupassen.
Warum Bluesky Ozone auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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