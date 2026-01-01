OpnForm mit einem Klick installieren.
Open-Source-Formularersteller zum Erstellen schÃ¶ner, einbettbarer Formulare mit Logik, Benachrichtigungen und Analysen.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r OpnForm
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit OpnForm erstellen kÃ¶nnen
OpnForm ist eine Open-Source-Alternative zu Typeform und Google Forms, entwickelt fÃ¼r Teams, die die volle Kontrolle Ã¼ber ihre Formulardaten und den Ãœbermittlungsprozess wÃ¼nschen. Es bietet einen Drag-and-Drop-Formular-Editor mit bedingter Logik, mehrseitigen Formularen, Dateiuploads und einer breiten Palette von Feldtypen â€“ alles ohne GebÃ¼hren pro Antwort und ohne dass Daten Ihre Infrastruktur verlassen.
Das Selbst-Hosting von OpnForm bietet Ihnen unbegrenzte Antworten, individuelles Branding und die MÃ¶glichkeit, FormularÃ¼bermittlungen direkt mit Ihren eigenen Datenbanken, Webhooks und BenachrichtigungskanÃ¤len zu verknÃ¼pfen. Sie legen die Datenaufbewahrungsrichtlinien fest und kontrollieren, wer Zugriff auf die Ãœbermittlungsdaten hat, wodurch es sich fÃ¼r regulierte Branchen und datenschutzbewusste Teams eignet.
Hauptmerkmale von OpnForm
Drag-and-Drop-Baukasten
Erstellen Sie Formulare visuell mit Ã¼ber 20 Feldtypen, darunter Dateiuploads, Unterschriften, Bewertungsskalen und Matrixraster.
Bedingte Logik
Felder basierend auf vorherigen Antworten ein- oder ausblenden, um die Befragten nur durch relevante Fragen zu fÃ¼hren.
Webhook und Benachrichtigungen
LÃ¶sen Sie bei jeder Einreichung Webhooks und E-Mail-Benachrichtigungen aus, damit Ihr Team benachrichtigt wird und Ihre Systeme synchron bleiben.
Ãœberall einbettbar
Betten Sie Formulare als Popup, Slider oder Inline-Widget auf jeder Website ein, ohne Besucher von Ihrer Seite wegzuleiten.
Antwortmanagement
Alle FormularÃ¼bermittlungen von einem integrierten Dashboard aus anzeigen, filtern und exportieren, mit spaltenbasierter Suche und CSV-Export.
Warum OpnForm auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.