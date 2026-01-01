MistServer mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Voll ausgestattetes Open-Source-Medien-Toolkit zum Erstellen und Bereitstellen stabiler Internet-Streaming-Anwendungen im großen Maßstab.
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Was Sie mit MistServer erstellen können
MistServer ist ein Open-Source, voll ausgestattetes Streaming-Media-Toolkit, das für die Entwicklung von Internet-Streaming-Anwendungen konzipiert ist. Es unterstützt eine breite Palette von Eingabe- und Ausgabeprotokollen – darunter RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT und RTSP – und ermöglicht es Ihnen, Medien aufzunehmen, zu verarbeiten und an jeden Player oder jedes Gerät zu liefern. Eine integrierte Web-Benutzeroberfläche auf Port 4242 bietet vollständige Serverkonfiguration, Stream-Verwaltung und Echtzeit-Überwachung ohne zusätzliche Tools.
MistServer wurde für Entwickler entwickelt, die Over-the-Top (OTT)-Streaming-Anwendungen erstellen. Es ist leichtgewichtig, modular und für jeden Zweck, einschließlich kommerzieller Nutzung, kostenlos. Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Streaming-Infrastruktur ohne Gebühren pro Zuschauer oder Abhängigkeiten von Drittanbietern.
Hauptmerkmale von MistServer
Multi-Protokoll-Support
Streams über RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT und RTSP von einem einzigen Server aufnehmen und bereitstellen, ohne Plugin-Konfiguration.
Webbasierte Konfiguration
Streams konfigurieren, Eingaben verwalten und die Serverleistung über die integrierte Weboberfläche ohne Befehlszeilenzugriff überwachen.
Niedrige Latenz Streaming
SRT- und WebRTC-Ausgabeoptionen ermöglichen Streaming mit Latenzzeiten im Sub-Sekundenbereich für Live-Events und interaktive Anwendungen.
OTT App bereit
Entwickelt für Entwickler, die OTT-Streaming-Plattformen erstellen, übernimmt MistServer die Medienbereitstellungsschicht, damit Sie sich auf Ihre Anwendung konzentrieren können.
Modulare Architektur
Entfernen Sie ungenutzte Protokoll-Binärdateien, um den Server-Footprint zu reduzieren, und behalten Sie nur die Streaming-Protokolle bei, die Ihre Anwendung benötigt.
Warum MistServer auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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