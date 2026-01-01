Apache Solr als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Suchplattform auf Enterprise-Niveau, die Volltextsuche, facettierte Navigation und Echtzeit-Indizierung für jede Anwendung ermöglicht.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie damit bauen können Apache Solr
Apache Solr ist eine kampferprobte Open-Source-Suchplattform, die auf Apache Lucene basiert und von Tausenden von Organisationen weltweit genutzt wird. Sie bietet Volltextsuche, facettiertes Browsing, Trefferhervorhebung, räumliche Suche und die Verarbeitung umfangreicher Dokumente – alles über eine REST-API, die mit jeder Sprache oder jedem Framework funktioniert.
Das Selbst-Hosting von Solr auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre Suchinfrastruktur, den Datenschutz und die Leistungsoptimierung, ohne pro-Abfrage-Gebühren oder Anbieterbindung. Ob Sie eine Website-Suche, eine Produktsuche im E-Commerce oder eine Dokumentenabfrage für Unternehmen benötigen, Solrs ausgereiftes Ökosystem und erweiterbares Schema machen es zu einer bewährten Grundlage.
Hauptmerkmale von Apache Solr
Volltextsuche
Lucene-gestützte Textanalyse mit Tokenisierung, Stemming, Synonymen und Relevanz-Tuning liefert präzise Ergebnisse in großen Dokumentsammlungen.
Facettierte Navigation
Native Faceting ermöglicht es Benutzern, nach Kategorie, Preis, Datum oder jedem indizierten Feld zu filtern – die Standard-Engine hinter E-Commerce- und Inhaltsfilter-Schnittstellen.
Echtzeit-Indizierung
Dokumente, die dem Index hinzugefügt werden, sind innerhalb von Sekunden durchsuchbar und unterstützen so die Suche nahezu in Echtzeit für Anwendungen, die aktuelle Ergebnisse erfordern.
Umfassende Dokumentenverarbeitung
Die integrierte Apache Tika-Integration extrahiert und indiziert automatisch Text aus PDFs, Word-Dokumenten, HTML und über tausend anderen Dateiformaten.
REST-API
Den Index über HTTP mit JSON-, XML- oder CSV-Antworten abfragen und aktualisieren — keine Solr-spezifische Client-Bibliothek erforderlich, um sich in jeden Stack zu integrieren.
Warum Apache Solr auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
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Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.