Mafl ist eine Open-Source-Homepage, die fÃ¼r Personen entwickelt wurde, die mehrere selbst gehostete Dienste betreiben und einen schnellen, ablenkungsfreien Ausgangspunkt wÃ¼nschen. Das gesamte Layout wird in einer einzigen YAML-Konfigurationsdatei beschrieben, sodass das Dashboard reproduzierbar, versionskontrolliert und trivial neben dem Rest Ihres Stacks gesichert werden kann.

Das Selbst-Hosting von Mafl auf Ihrem eigenen VPS sorgt dafÃ¼r, dass jedes Lesezeichen, jeder API-SchlÃ¼ssel und jede Integration auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur verbleibt. Alle Drittanbieteranfragen fÃ¼r Dienst-Widgets werden Ã¼ber das Mafl-Backend geleitet, sodass Anmeldeinformationen und Metadaten niemals an den Browser oder an externe Dashboard-Anbieter gelangen.