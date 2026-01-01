Calibre-Web als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Moderne Weboberfläche für Ihre Calibre E-Book-Bibliothek, die von jedem Gerät mit einem Webbrowser aus zugänglich ist.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie damit bauen können Calibre-Web
Calibre-Web bietet eine übersichtliche, browserbasierte Oberfläche zum Verwalten und Lesen von E-Books, die in einer Calibre-Datenbank gespeichert sind. Es unterstützt EPUB-, PDF-, MOBI-, AZW3- und Comic-Formate, enthält einen integrierten E-Book-Reader mit anpassbaren Themen und ermöglicht mehreren Benutzern, separate Leselisten und Fortschritte zu verwalten – alles ohne die Desktop-Calibre-App zu benötigen.
Das Selbst-Hosting von Calibre-Web auf Ihrem VPS bietet Ihnen eine persönliche digitale Bibliothek, die von überall zugänglich ist, ohne Tracking, ohne DRM-Beschränkungen und mit vollständiger Kontrolle über Ihre Lesedaten und Sammlung.
Hauptmerkmale von Calibre-Web
Eingebauter E-Book-Reader
Lesen Sie EPUB und andere Formate direkt im Browser mit anpassbaren Schriftarten, Designs und Lesefortschrittsverfolgung.
Mehrbenutzerunterstützung
Jeder Benutzer erhält individuelle Leselisten, Fortschritt und Präferenzen, ohne einen einzigen Account oder eine Sammlungsansicht zu teilen.
Unterstützung mehrerer Formate
Unterstützt EPUB, PDF, MOBI, AZW3, CBR und CBZ, damit Ihre gesamte Bibliothek – Bücher, Comics und Zeitschriften – an einem Ort vereint ist.
An Gerät senden
Senden Sie Bücher direkt an Kindle oder andere E-Reader, damit Ihr bevorzugtes Gerät immer die gewünschten Inhalte hat, ohne manuelle Übertragungen.
Metadatenmanagement
Bearbeiten Sie Buchdetails, Cover, Tags und Serieninformationen, um eine gut organisierte, durchsuchbare Bibliothek zu pflegen, während sie wächst.
Warum Calibre-Web auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.