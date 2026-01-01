Opengist ist ein selbst gehostetes Pastebin, das jedes Snippet als echtes Git-Repository speichert. Im Gegensatz zu datenbankgestützten Paste-Tools ist jedes Gist vollständig klonbar – Benutzer können Updates pushen, den vollständigen Commit-Verlauf einsehen und über Standard-Git-Befehle via HTTP oder SSH zusammenarbeiten. Eine übersichtliche Weboberfläche bietet Syntaxhervorhebung, Volltextsuche sowie öffentliche, private und nicht gelistete Sichtbarkeitsmodi für jedes Snippet.

Das Hosten von Opengist auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Code-Snippets und Pastes, ohne sie mit Drittanbieterdiensten teilen zu müssen. SQLite wird standardmäßig verwendet, ohne dass ein zusätzlicher Datenbank-Container erforderlich ist. Der erste Benutzer, der sich registriert, wird zum Administrator mit Zugriff auf instanzweite Einstellungen und Benutzerverwaltung.