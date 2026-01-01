Gitea mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichtgewichtige, selbst gehostete Git-Plattform mit Repositories, Issue-Tracking und Tools fÃ¼r die Teamzusammenarbeit.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Gitea erstellen kÃ¶nnen
Gitea ist eine leichtgewichtige Open-Source-Git-Hosting-Plattform, die Teams ein privates Code-Zuhause bietet, ohne den Overhead grÃ¶sserer DevOps-Plattformen. Sie bietet Repository-Verwaltung, Pull-Requests, Issue-Tracking, Code-Reviews und SSH-Zugriff Ã¼ber eine Ã¼bersichtliche WeboberflÃ¤che â€“ und lÃ¤uft komfortabel auf bescheidenen Serverressourcen.
Gitea auf Ihrem VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Ihr Quellcode und Ihre Kollaborationsdaten auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur verbleiben. Diese Bereitstellung koppelt Gitea mit einer MySQL-Datenbank fÃ¼r eine zuverlÃ¤ssige Datenpersistenz und beinhaltet SSH-Port-Weiterleitung, damit Entwickler mit standardmÃ¤ssigen Git-Workflows pushen und pullen kÃ¶nnen.
Hauptmerkmale von Gitea
Repository-Verwaltung
VollstÃ¤ndiges Git-Repository-Hosting mit Branch-Schutz, Merge-Requests und Code-Review-Workflows fÃ¼r Teams jeder GrÃ¶ÃŸe.
Vorgangsverfolgung
Integrierter Issue-Tracker mit Labels, Meilensteinen und Projektboards, um die Arbeit neben Ihrem Code zu organisieren.
SSH- und HTTPS-Zugriff
Entwickler kÃ¶nnen Ã¼ber SSH oder HTTPS mit ihren bestehenden Git-Tools pushen und pullen, ohne Workflow-Ã„nderungen vornehmen zu mÃ¼ssen.
Webhooks und CI/CD
Webhook-UnterstÃ¼tzung und Integrationen mit gÃ¤ngigen CI/CD-Systemen ermÃ¶glichen automatisierte Tests und Bereitstellungspipelines.
Geringer Platzbedarf
Gitea lÃ¤uft effizient auf kleinen Servern, wodurch es praktikabel ist, es auf einem bescheidenen VPS bereitzustellen, ohne Leistung einzubÃ¼ÃŸen.
Warum Gitea auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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