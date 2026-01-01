Gitea ist eine leichtgewichtige Open-Source-Git-Hosting-Plattform, die Teams ein privates Code-Zuhause bietet, ohne den Overhead grÃ¶sserer DevOps-Plattformen. Sie bietet Repository-Verwaltung, Pull-Requests, Issue-Tracking, Code-Reviews und SSH-Zugriff Ã¼ber eine Ã¼bersichtliche WeboberflÃ¤che â€“ und lÃ¤uft komfortabel auf bescheidenen Serverressourcen.

Gitea auf Ihrem VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Ihr Quellcode und Ihre Kollaborationsdaten auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur verbleiben. Diese Bereitstellung koppelt Gitea mit einer MySQL-Datenbank fÃ¼r eine zuverlÃ¤ssige Datenpersistenz und beinhaltet SSH-Port-Weiterleitung, damit Entwickler mit standardmÃ¤ssigen Git-Workflows pushen und pullen kÃ¶nnen.