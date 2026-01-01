Label Studio mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Datenbeschriftungsplattform für die Annotation von Texten, Bildern, Audio, Video und Zeitreihendaten für Machine-Learning-Modelle.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Label Studio erstellen können
Label Studio ist die beliebteste Open-Source-Plattform für Datenbeschriftung, mit über 27.000 GitHub-Sternen, die die Annotation über alle wichtigen Datentypen hinweg unterstützt – Text, Bilder, Audio, Video, HTML, Zeitreihen und multimodale Kombinationen. Teams nutzen es, um hochwertige Trainingsdatensätze mit anpassbaren Beschriftungsvorlagen, ML-gestützter Annotation und Metriken zur Inter-Annotator-Übereinstimmung zu erstellen.
Das Selbst-Hosting von Label Studio auf Ihrem eigenen VPS hält sensible Trainingsdaten – medizinische Bilder, Finanzdokumente, proprietäre Geschäftsinhalte – vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur, ohne Gebühren pro Benutzer oder pro Annotation. Diese Bereitstellung koppelt Label Studio mit PostgreSQL 16 für eine zuverlässige Projekt- und Annotationsspeicherung.
Hauptmerkmale von Label Studio
Mehrtyp-Annotation
Beschriften Sie Text, Bilder, Audio, Video und Zeitreihendaten mit über 50 anpassbaren Vorlagentypen von einer einzigen Plattform aus.
ML-gestütztes Labeling
Verbinden Sie ein ML-Backend, um Daten automatisch vorab zu kennzeichnen, sodass Annotatoren Vorhersagen überprüfen und korrigieren können, anstatt von Grund auf neu zu kennzeichnen.
Arbeitsabläufe für Aktives Lernen
Priorisieren Sie die unsichersten oder informativsten Beispiele für das Labeling, um die Modellverbesserung pro Annotationsstunde zu maximieren.
Teamzusammenarbeit
Verteilen Sie Aufgaben auf mehrere Annotatoren und verfolgen Sie die Inter-Annotator-Übereinstimmung, um eine konsistente Label-Qualität zu gewährleisten.
ML-Format-Export
Exportieren Sie fertige Annotationen direkt in COCO, VOC, YOLO und andere gängige Formate für das sofortige Modelltraining.
Warum Label Studio auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.