Spliit ist eine selbst gehostete Alternative zu Splitwise, die es Gruppen von Freunden, Mitbewohnern oder Reisenden ermÃ¶glicht, gemeinsame Ausgaben zu verfolgen und zu berechnen, wer wem was schuldet. Erstellen Sie eine Gruppe, fÃ¼gen Sie Ausgaben hinzu, sobald sie anfallen, und Spliit ermittelt die Salden automatisch â€“ fÃ¼r die Teilnehmer ist kein Konto erforderlich, teilen Sie einfach einen Link.

Das Selbst-Hosting von Spliit bedeutet, dass Ihre Finanzdaten â€“ wer was, mit wem und wofÃ¼r ausgegeben hat â€“ niemals auf einen Drittanbieter-Server gelangen oder fÃ¼r Werbung verwendet werden. Es gibt keine Abonnementstufen, keine gesperrten Premium-Funktionen und keine Bedenken hinsichtlich der DatenportabilitÃ¤t: Ihre Instanz, Ihre Daten, Ihre Kontrolle.