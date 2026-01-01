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1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Gratis Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Spliit erstellen kÃ¶nnen

Spliit ist eine selbst gehostete Alternative zu Splitwise, die es Gruppen von Freunden, Mitbewohnern oder Reisenden ermÃ¶glicht, gemeinsame Ausgaben zu verfolgen und zu berechnen, wer wem was schuldet. Erstellen Sie eine Gruppe, fÃ¼gen Sie Ausgaben hinzu, sobald sie anfallen, und Spliit ermittelt die Salden automatisch â€“ fÃ¼r die Teilnehmer ist kein Konto erforderlich, teilen Sie einfach einen Link.

Das Selbst-Hosting von Spliit bedeutet, dass Ihre Finanzdaten â€“ wer was, mit wem und wofÃ¼r ausgegeben hat â€“ niemals auf einen Drittanbieter-Server gelangen oder fÃ¼r Werbung verwendet werden. Es gibt keine Abonnementstufen, keine gesperrten Premium-Funktionen und keine Bedenken hinsichtlich der DatenportabilitÃ¤t: Ihre Instanz, Ihre Daten, Ihre Kontrolle.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Hauptmerkmale von Spliit

Kein Konto erforderlich

Teilen Sie einen Gruppenlink, und jeder kann sofort Ausgaben hinzufÃ¼gen oder einsehen â€” keine Registrierung oder E-Mail-Verifizierung fÃ¼r Teilnehmer erforderlich.

Automatische Saldenberechnung

Spliit berechnet nach jeder Ausgabe, wer wem etwas schuldet, und minimiert dabei die Anzahl der Transaktionen, die zum Ausgleich einer Gruppe erforderlich sind.

Beleg-Scanning

Fotografieren Sie einen Beleg, und Spliit extrahiert den Betrag automatisch, wodurch die Spesenerfassung ohne manuelle Eingabe beschleunigt wird.

UngleichmÃ¤ÃŸige Kostenaufteilung

Teilen Sie die Kosten nach genauen BetrÃ¤gen, ProzentsÃ¤tzen oder Anteilen auf â€“ nicht nur gleichmÃ¤ÃŸig â€“ fÃ¼r Situationen, in denen eine Person mehr verbraucht als andere.

Ausgabenkategorien und Suche

Kategorisieren Sie Ausgaben und filtern Sie den Verlauf, um jede Transaktion in langlaufenden Gruppen schnell zu finden.

Warum Spliit auf Hostinger ausfÃ¼hren?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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