Spliit mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Kostenlose Open-Source-App zur Aufteilung von Ausgaben fÃ¼r Gruppen â€“ verfolgen Sie gemeinsame Kosten und rechnen Sie ohne Abonnements ab.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Spliit erstellen kÃ¶nnen
Spliit ist eine selbst gehostete Alternative zu Splitwise, die es Gruppen von Freunden, Mitbewohnern oder Reisenden ermÃ¶glicht, gemeinsame Ausgaben zu verfolgen und zu berechnen, wer wem was schuldet. Erstellen Sie eine Gruppe, fÃ¼gen Sie Ausgaben hinzu, sobald sie anfallen, und Spliit ermittelt die Salden automatisch â€“ fÃ¼r die Teilnehmer ist kein Konto erforderlich, teilen Sie einfach einen Link.
Das Selbst-Hosting von Spliit bedeutet, dass Ihre Finanzdaten â€“ wer was, mit wem und wofÃ¼r ausgegeben hat â€“ niemals auf einen Drittanbieter-Server gelangen oder fÃ¼r Werbung verwendet werden. Es gibt keine Abonnementstufen, keine gesperrten Premium-Funktionen und keine Bedenken hinsichtlich der DatenportabilitÃ¤t: Ihre Instanz, Ihre Daten, Ihre Kontrolle.
Hauptmerkmale von Spliit
Kein Konto erforderlich
Teilen Sie einen Gruppenlink, und jeder kann sofort Ausgaben hinzufÃ¼gen oder einsehen â€” keine Registrierung oder E-Mail-Verifizierung fÃ¼r Teilnehmer erforderlich.
Automatische Saldenberechnung
Spliit berechnet nach jeder Ausgabe, wer wem etwas schuldet, und minimiert dabei die Anzahl der Transaktionen, die zum Ausgleich einer Gruppe erforderlich sind.
Beleg-Scanning
Fotografieren Sie einen Beleg, und Spliit extrahiert den Betrag automatisch, wodurch die Spesenerfassung ohne manuelle Eingabe beschleunigt wird.
UngleichmÃ¤ÃŸige Kostenaufteilung
Teilen Sie die Kosten nach genauen BetrÃ¤gen, ProzentsÃ¤tzen oder Anteilen auf â€“ nicht nur gleichmÃ¤ÃŸig â€“ fÃ¼r Situationen, in denen eine Person mehr verbraucht als andere.
Ausgabenkategorien und Suche
Kategorisieren Sie Ausgaben und filtern Sie den Verlauf, um jede Transaktion in langlaufenden Gruppen schnell zu finden.
Warum Spliit auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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