Fusio als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source API-Management-Plattform zum Erstellen, Betreiben und Monetarisieren von APIs mit einem visuellen Entwicklerportal.
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Was Sie mit Fusio erstellen können
Fusio ist eine selbst gehostete Open-Source-API-Management-Plattform, die sowohl als API-Gateway als auch als Backend-Builder fungiert. Sie ermöglicht es Ihnen, Datenbanktabellen, Microservices oder benutzerdefinierte Logik als REST-APIs bereitzustellen, ohne Boilerplate-Code schreiben zu müssen – mit Unterstützung für MySQL, PostgreSQL, MongoDB und mehr. Ein integriertes Entwicklerportal bietet externen Entwicklern Self-Service-Zugriff, API-Schlüsselverwaltung und Live-OpenAPI-Dokumentation, während Abonnementpläne und Ratenbegrenzung die Monetarisierung Ihrer APIs vereinfachen.
Mit nativer Unterstützung für das Model Context Protocol (MCP) kann Fusio auch als Integrations-Hub für KI-Agenten dienen und Ihre Daten und Dienste direkt in LLM-Workflows integrieren. Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS hält den gesamten API-Verkehr und die Geschäftslogik unter Ihrer Kontrolle.
Hauptmerkmale von Fusio
Datenbank zu API
Stellen Sie MySQL, PostgreSQL, MongoDB und andere Datenquellen als verwaltete REST-APIs bereit, ohne Boilerplate-Code schreiben zu müssen.
Entwicklerportal
Bieten Sie externen Entwicklern Self-Service-API-Zugriff, Schlüsselverwaltung und Live-OpenAPI-Dokumentation in einem gebrandeten Portal.
API-Monetarisierung
Abonnementpläne und Ratenbegrenzungsstufen erstellen, um die API-Nutzung mit konfigurierbaren Kontingenten und Abrechnungsintegration abzurechnen.
MCP Integration
Verbinden Sie Ihre APIs direkt in KI-Agenten-Workflows über die native Unterstützung des Model Context Protocols für die LLM-Tool-Integration.
SDK-Generierung
Generieren Sie automatisch Client-SDKs für alle gängigen Programmiersprachen, um API-Integrationen von Drittanbietern zu beschleunigen.
Warum Fusio auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.