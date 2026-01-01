Fusio ist eine selbst gehostete Open-Source-API-Management-Plattform, die sowohl als API-Gateway als auch als Backend-Builder fungiert. Sie ermöglicht es Ihnen, Datenbanktabellen, Microservices oder benutzerdefinierte Logik als REST-APIs bereitzustellen, ohne Boilerplate-Code schreiben zu müssen – mit Unterstützung für MySQL, PostgreSQL, MongoDB und mehr. Ein integriertes Entwicklerportal bietet externen Entwicklern Self-Service-Zugriff, API-Schlüsselverwaltung und Live-OpenAPI-Dokumentation, während Abonnementpläne und Ratenbegrenzung die Monetarisierung Ihrer APIs vereinfachen.

Mit nativer Unterstützung für das Model Context Protocol (MCP) kann Fusio auch als Integrations-Hub für KI-Agenten dienen und Ihre Daten und Dienste direkt in LLM-Workflows integrieren. Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS hält den gesamten API-Verkehr und die Geschäftslogik unter Ihrer Kontrolle.