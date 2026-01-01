Deploy SiYuan in one click installation.
Privacy-first personal knowledge management system with block-level editing, two-way linking, and spaced repetition.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r SiYuan
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit SiYuan erstellen kÃ¶nnen
SiYuan is a privacy-first, self-hosted personal knowledge management system with over 41,000 GitHub stars. It combines a block-level WYSIWYG Markdown editor with two-way linking, SQL query embedding, and a flashcard spaced repetition system â€” making it a compelling alternative to Notion, Obsidian, and Roam Research for users who demand full data ownership.
Self-hosting SiYuan on your VPS means your notes, documents, and knowledge graphs never leave your own server. With AI writing assistance via OpenAI, PDF annotation, web clipping, and a community plugin marketplace, SiYuan delivers a modern, feature-rich experience with zero cloud dependency.
Hauptmerkmale von SiYuan
Block-Level Editing
Every paragraph, heading, and list item is a referenceable block, enabling fine-grained linking and precise knowledge graph construction.
Two-Way Linking
Bidirectional references and backlinks connect ideas across documents, helping you surface relationships as your knowledge base grows.
Spaced Repetition
Built-in flashcard system applies spaced repetition algorithms to any block, turning your notes into an active learning tool.
SQL Query Embedding
Embed live SQL queries inside documents to dynamically aggregate and display data from across your entire knowledge base.
Plugin Marketplace
Community-built plugins and themes extend SiYuan with additional workflows, integrations, and visual customizations without modifying core files.
Warum SiYuan auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.