Mylar3 mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Comic-Downloader und Bibliotheksmanager, der die Verfolgung neuer Ausgaben über NZB- und Torrent-Quellen automatisiert.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Mylar3 erstellen können
Mylar3 ist der aktiv gewartete Python-3-Fork von Mylar – ein automatischer Comic-Downloader und Bibliotheksmanager, der Serien überwacht, neue Ausgaben bei Veröffentlichung in die Warteschlange stellt, die Downloads an Ihren bestehenden Client übergibt und die resultierenden CBR/CBZ-Dateien zu einer sauberen Bibliothek nachbearbeitet. Er kommuniziert mit SABnzbd, NZBGet und einer Vielzahl von Torrent-Clients, darunter qBittorrent, Transmission, Deluge und rTorrent.
Das Selbst-Hosting von Mylar3 auf Ihrem eigenen VPS bewahrt Ihre Leseliste, Beobachtungswarteschlange und Download-Client-Anmeldeinformationen innerhalb Ihrer Infrastruktur auf, anstatt sie einem SaaS-Dienst zu überlassen. In Kombination mit einem Comic-Reader wie Komga oder Kavita wird die Bereitstellung zu einem persönlichen Plex-ähnlichen Stack für Comics – der neue Ausgaben automatisch in eine Bibliothek abruft, die mobile und Desktop-Leser von überall aus nutzen können.
Hauptmerkmale von Mylar3
Serien-Merklisten
Verfolgen Sie laufende Serien, einzelne Ausgaben, Handlungsstränge und One-Shots, damit neue Veröffentlichungen automatisch in die Warteschlange gestellt werden, sobald sie verfügbar sind.
NZB- und Torrent-Clients
Übergibt Downloads an SABnzbd, NZBGet, qBittorrent, Transmission, Deluge, rTorrent und andere Clients über deren Standard-APIs.
Indexer-Integrationen
Durchsuchen Sie Newznab/Torznab-Indexierer, öffentliche DDL-Anbieter und konfigurierbare RSS-Feeds, um jede verfolgte Ausgabe zu finden.
Bibliotheks-Nachbearbeitung
Benennt heruntergeladene Dateien um, verschiebt sie und versieht sie mit Tags in eine saubere Ordnerstruktur (CBR/CBZ), geeignet für Komga, Kavita, ComicRack und andere.
ComicVine Metadaten
Ruft Cover-Art, Heftnummerierung und Herausgeber-Metadaten von ComicVine ab, damit die Bibliothek konsistent und gut getaggt bleibt.
Hintergrund-Scheduler
Führt kontinuierliche, geplante Überprüfungen auf neue Probleme, fehlende Nachfüllungen und Umbenennungsaufträge durch, sodass die Bibliothek ohne manuelles Eingreifen aktualisiert wird.
Warum Mylar3 auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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