Planka ist eine kostenlose Open-Source-Kanban-Board-Anwendung, entwickelt fÃ¼r Arbeitsgruppen, die eine einfache, selbst gehostete Alternative zu Trello benÃ¶tigen. Mit Echtzeit-Updates, Drag-and-Drop-Kartenverwaltung und einer Ã¼bersichtlichen OberflÃ¤che hilft Planka Teams, Projekte zu organisieren, Aufgaben zu verfolgen und zusammenzuarbeiten, ohne auf proprietÃ¤re SaaS-Plattformen angewiesen zu sein oder AbonnementgebÃ¼hren pro Benutzer zu zahlen.

Das Selbst-Hosting von Planka auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt alle Projektdaten, AnhÃ¤nge und Teamkommunikationen unter Ihrer Kontrolle. Diese Bereitstellung umfasst PostgreSQL fÃ¼r zuverlÃ¤ssige Datenspeicherung und Traefik-Integration fÃ¼r sicheren HTTPS-Zugriff. Ein Administratorkonto wird beim ersten Start automatisch mit den Anmeldeinformationen erstellt, die Sie wÃ¤hrend der Bereitstellung konfigurieren.