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VerlÃ¤ngerungspreis CHF 11.19/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
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VerlÃ¤ngerungspreis CHF 13.99/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
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VerlÃ¤ngerungspreis CHF 25.99/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
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VerlÃ¤ngerungspreis CHF 46.49/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

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Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Gratis Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Planka erstellen kÃ¶nnen

Planka ist eine kostenlose Open-Source-Kanban-Board-Anwendung, entwickelt fÃ¼r Arbeitsgruppen, die eine einfache, selbst gehostete Alternative zu Trello benÃ¶tigen. Mit Echtzeit-Updates, Drag-and-Drop-Kartenverwaltung und einer Ã¼bersichtlichen OberflÃ¤che hilft Planka Teams, Projekte zu organisieren, Aufgaben zu verfolgen und zusammenzuarbeiten, ohne auf proprietÃ¤re SaaS-Plattformen angewiesen zu sein oder AbonnementgebÃ¼hren pro Benutzer zu zahlen.

Das Selbst-Hosting von Planka auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt alle Projektdaten, AnhÃ¤nge und Teamkommunikationen unter Ihrer Kontrolle. Diese Bereitstellung umfasst PostgreSQL fÃ¼r zuverlÃ¤ssige Datenspeicherung und Traefik-Integration fÃ¼r sicheren HTTPS-Zugriff. Ein Administratorkonto wird beim ersten Start automatisch mit den Anmeldeinformationen erstellt, die Sie wÃ¤hrend der Bereitstellung konfigurieren.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Hauptmerkmale von Planka

Echtzeit-Kanban-Boards

Ã„nderungen werden fÃ¼r alle Teammitglieder sofort sichtbar, dank Live-Updates Ã¼ber WebSocket-Verbindungen.

Drag-and-drop cards

Aufgaben zwischen Listen verschieben und PrioritÃ¤ten per intuitiver Drag-and-Drop-Bedienung neu anordnen.

File attachments

HÃ¤ngen Sie Dateien und Bilder direkt an Karten an, um Projektressourcen zusammen mit den Aufgaben organisiert zu halten.

Aufgabenkommentare

Besprechen Sie Aufgaben mit Teammitgliedern Ã¼ber Kartenkommentare mit Echtzeit-Benachrichtigungen.

Labels and due dates

Karten mit farbigen Labels kategorisieren und FÃ¤lligkeitsdaten festlegen, um Fristen projektÃ¼bergreifend zu verfolgen.

Multi-Projekt-Boards

Organisieren Sie die Arbeit Ã¼ber mehrere Projekte hinweg mit separaten Boards, jedes mit eigenen Listen und Mitgliedern.

Warum Planka auf Hostinger ausfÃ¼hren?

Mit einem Klick starten

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal starten. Global wachsen.

WÃ¤hlen Sie einen Serverstandort in der NÃ¤he Ihrer Zielgruppe, um die Ladezeiten zu optimieren. Wir betreiben Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und SÃ¼damerika.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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