Zensical ist eine moderne Dokumentationsplattform, die vom Team hinter Material for MkDocs entwickelt wurde. Sie generiert ausgefeilte, durchsuchbare Dokumentations-Websites aus Markdown-Quelldateien und stellt diese mit einem integrierten Live-Vorschau-Server bereit â€“ so sind Ã„nderungen an Ihren Dokumenten sofort im Browser sichtbar. Sie unterstÃ¼tzt sowohl ihr eigenes natives zensical.toml -Format als auch bestehende mkdocs.yml -Konfigurationsdateien, was die Migration von MkDocs unkompliziert macht.

Das Selbst-Hosting von Zensical auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Ihre Dokumentation auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur liegt, ohne Seiten-GebÃ¼hren, ohne Leser-Tracking und ohne AbhÃ¤ngigkeit von einem Drittanbieter-Dokumentations-Hosting-Dienst. Ein Starterprojekt wird beim ersten Start automatisch erstellt, sodass Sie sofort mit dem Schreiben beginnen kÃ¶nnen.