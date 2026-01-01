Zensical mit einem Klick installieren.
Selbst gehostete Dokumentationsplattform, die schÃ¶ne Markdown-basierte Projektdokumentationen mit Live-Vorschau erstellt und bereitstellt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Zensical erstellen kÃ¶nnen
Zensical ist eine moderne Dokumentationsplattform, die vom Team hinter Material for MkDocs entwickelt wurde. Sie generiert ausgefeilte, durchsuchbare Dokumentations-Websites aus Markdown-Quelldateien und stellt diese mit einem integrierten Live-Vorschau-Server bereit â€“ so sind Ã„nderungen an Ihren Dokumenten sofort im Browser sichtbar. Sie unterstÃ¼tzt sowohl ihr eigenes natives
zensical.toml-Format als auch bestehende
mkdocs.yml-Konfigurationsdateien, was die Migration von MkDocs unkompliziert macht.
Das Selbst-Hosting von Zensical auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Ihre Dokumentation auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur liegt, ohne Seiten-GebÃ¼hren, ohne Leser-Tracking und ohne AbhÃ¤ngigkeit von einem Drittanbieter-Dokumentations-Hosting-Dienst. Ein Starterprojekt wird beim ersten Start automatisch erstellt, sodass Sie sofort mit dem Schreiben beginnen kÃ¶nnen.
Hauptmerkmale von Zensical
Markdown-basierte Erstellung
Verfassen Sie Dokumentation in einfachen Markdown-Dateien und lassen Sie diese als eine ausgefeilte, vollstÃ¤ndig navigierbare Dokumentations-Website rendern.
Live-Vorschau-Server
Der integrierte Entwicklungsserver lÃ¤dt die Dokumentation im Browser neu, sobald Quelldateien gespeichert werden, was die Bearbeitung schnell und unmittelbar macht.
Volltextsuche
Die integrierte clientseitige Suche indiziert alle Dokumentationsseiten, sodass Leser Inhalte sofort und ohne serverseitige Infrastruktur finden kÃ¶nnen.
MkDocs-KompatibilitÃ¤t
Liest bestehende
mkdocs.yml Konfigurationsdateien, wodurch Teams von MkDocs migrieren kÃ¶nnen, ohne ihre Konfiguration neu schreiben zu mÃ¼ssen.
Mehrsprachige UnterstÃ¼tzung
VollstÃ¤ndige Internationalisierung in Ã¼ber 60 Sprachen fÃ¼r Dokumentationen, die globale Zielgruppen in ihrer Muttersprache bedienen.
Starterprojekt beim ersten Start
Automatisch initialisiert ein Beispiel-Dokumentationsprojekt bei der ersten Bereitstellung, damit Sie sofort mit dem Schreiben und Anpassen beginnen kÃ¶nnen.
Warum Zensical auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.