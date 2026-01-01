Shiori ist ein selbst gehosteter Lesezeichen-Manager, der in Go geschrieben und als datenschutzorientierte Alternative zu Pocket und Instapaper konzipiert wurde. Er speichert Webseiten als Offline-Archive â€” so bleiben Ihre Lesezeichen lesbar, selbst wenn Quellen offline gehen, hinter Bezahlschranken verschwinden oder ganz gelÃ¶scht werden. Mit Ã¼ber 9.000 GitHub-Sternen ist er zu einer bevorzugten Wahl fÃ¼r Forscher, Entwickler und datenschutzbewusste Leser geworden, die persÃ¶nliche Wissensdatenbanken aufbauen.

Das Selbst-Hosting von Shiori auf Ihrem VPS hÃ¤lt Leselisten und archivierte Inhalte vollstÃ¤ndig privat, ohne Tracking oder Datenerfassung durch Dritte. Im Gegensatz zu kostenlosen Cloud-Diensten, die Speicher- und Aufbewahrungslimits auferlegen, bietet Ihnen VPS-Hosting unbegrenzte KapazitÃ¤t und volle Kontrolle Ã¼ber Ihr Archiv.