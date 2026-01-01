Shiori mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter Lesezeichen-Manager, der Webseiten automatisch offline archiviert, damit gespeicherte Inhalte zugÃ¤nglich bleiben, selbst wenn das Original verschwindet.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Shiori
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Shiori erstellen kÃ¶nnen
Shiori ist ein selbst gehosteter Lesezeichen-Manager, der in Go geschrieben und als datenschutzorientierte Alternative zu Pocket und Instapaper konzipiert wurde. Er speichert Webseiten als Offline-Archive â€” so bleiben Ihre Lesezeichen lesbar, selbst wenn Quellen offline gehen, hinter Bezahlschranken verschwinden oder ganz gelÃ¶scht werden. Mit Ã¼ber 9.000 GitHub-Sternen ist er zu einer bevorzugten Wahl fÃ¼r Forscher, Entwickler und datenschutzbewusste Leser geworden, die persÃ¶nliche Wissensdatenbanken aufbauen.
Das Selbst-Hosting von Shiori auf Ihrem VPS hÃ¤lt Leselisten und archivierte Inhalte vollstÃ¤ndig privat, ohne Tracking oder Datenerfassung durch Dritte. Im Gegensatz zu kostenlosen Cloud-Diensten, die Speicher- und Aufbewahrungslimits auferlegen, bietet Ihnen VPS-Hosting unbegrenzte KapazitÃ¤t und volle Kontrolle Ã¼ber Ihr Archiv.
Hauptmerkmale von Shiori
Offline-Seitenarchivierung
Speichert eine lokale Kopie jeder mit Lesezeichen versehenen Seite, damit der Inhalt lesbar bleibt, selbst wenn die ursprÃ¼ngliche URL offline geht oder hinter einer Bezahlschranke verschwindet.
Volltextsuche
Durchsucht alle Lesezeichen und archivierten Seiteninhalte und ermÃ¶glicht so ein schnelles Auffinden spezifischer Informationen auf Tausenden von gespeicherten Seiten.
Browser-Erweiterungen
Speichern von Lesezeichen mit einem Klick aus Chrome und Firefox, ohne die aktuelle Seite zu verlassen, wobei das Archiv automatisch im Hintergrund erstellt wird.
Pocket-Import
Migriert bestehende Pocket-Bibliotheken im Netscape-Lesezeichenformat, wobei Tags erhalten bleiben und der Ãœbergang zur selbst gehosteten Archivierung nahtlos gestaltet wird.
REST API und CLI
VollstÃ¤ndige REST-API und Befehlszeilenschnittstelle ermÃ¶glichen die Integration mit Automatisierungsskripten und benutzerdefinierten Tools Ã¼ber die WeboberflÃ¤che hinaus.
Warum Shiori auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.