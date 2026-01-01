Bookshelf isch de Nachfolger vo Readarr, wo vo de Community pflegt wird und uf em gliiche arr-Framework basiert, wo au Sonarr und Radarr betriibt. Es überwacht dini Lieblingsautoren, verfolgt neui Veröffentlichunge und ladet Büecher automatisch über dini vorhandene Download-Clients ab und organisiert sie — inkl. qBittorrent, Transmission, SABnzbd und NZBGet — bevor es sie mit saubere Metadate in dini Calibre- oder Calibre-Web-Bibliothek iifüegt.

Wenn du Bookshelf uf emene VPS selber hostisch, lauft de Service 24/7, damit Veröffentlichunge sofort erfasst werde, sobald sie erschiine, ohni dass en Heime-Computer online sii muess. Persischtenti Volume erhalte dini Autoreliste, Qualitätsprofil und Download-Verlauf au bi Container-Updates.