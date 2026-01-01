Bookshelf mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Aktive Community-Fortführung von Readarr zur Automatisierung der E-Book- und Hörbuchbibliotheksverwaltung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie damit bauen können Bookshelf
Bookshelf isch de Nachfolger vo Readarr, wo vo de Community pflegt wird und uf em gliiche arr-Framework basiert, wo au Sonarr und Radarr betriibt. Es überwacht dini Lieblingsautoren, verfolgt neui Veröffentlichunge und ladet Büecher automatisch über dini vorhandene Download-Clients ab und organisiert sie — inkl. qBittorrent, Transmission, SABnzbd und NZBGet — bevor es sie mit saubere Metadate in dini Calibre- oder Calibre-Web-Bibliothek iifüegt.
Wenn du Bookshelf uf emene VPS selber hostisch, lauft de Service 24/7, damit Veröffentlichunge sofort erfasst werde, sobald sie erschiine, ohni dass en Heime-Computer online sii muess. Persischtenti Volume erhalte dini Autoreliste, Qualitätsprofil und Download-Verlauf au bi Container-Updates.
Hauptmerkmale von Bookshelf
Automatisierte Autorenverfolgung
Überwachen Sie ganze Autorenbibliographien und Serien, sodass jede neue Veröffentlichung automatisch zum Download eingereiht wird, ohne manuelle Suche.
Mehrformat-E-Book-Unterstützung
Unterstützt EPUB-, MOBI-, AZW3-, PDF- und Hörbuchformate einschließlich M4B, und bietet Ihnen ein einziges Tool für Ihre gesamte digitale Bibliothek.
Client-Integration herunterladen
Verbindet sich mit qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd und NZBGet, damit Bücher über den Client, den Sie bereits verwenden, in Ihrer Bibliothek landen.
Calibre Bibliothekssynchronisierung
Integriert sich direkt in Calibre und Calibre-Web, um neue Anschaffungen automatisch mit konsistenten Metadaten und Ordnerbenennung zu importieren.
Qualitätsprofilverwaltung
Definieren Sie bevorzugte Formate und Fallback-Optionen pro Profil, um sicherzustellen, dass Downloads Ihre Qualitätsstandards ohne manuelles Eingreifen erfüllen.
Warum Bookshelf auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit einem Klick starten
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.