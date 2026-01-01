Maxun ist eine Open-Source, No-Code Webdatenplattform, mit der Sie das Web extrahieren, scrapen, crawlen und durchsuchen kÃ¶nnen, ohne Code schreiben zu mÃ¼ssen. Mit einem visuellen Recorder durchsuchen Sie einfach eine Website, und Maxun verwandelt Ihre Aktionen in einen wiederverwendbaren Extraktionsroboter â€“ keine Programmierkenntnisse erforderlich. KI-gestÃ¼tzte Extraktion ermÃ¶glicht es Ihnen, in einfacher Sprache zu beschreiben, welche Daten Sie wÃ¼nschen, und diese automatisch abrufen zu lassen.

Wenn Sie Maxun auf Ihrem eigenen VPS selbst hosten, haben Sie die volle Kontrolle Ã¼ber Ihre gescrapten Daten, die Zeitplanung und die Integrationen. Die Plattform unterstÃ¼tzt den Export nach Google Sheets, Airtable und Webhooks und enthÃ¤lt ein vollstÃ¤ndiges SDK und CLI fÃ¼r Entwickler, die tiefer einsteigen mÃ¶chten. Diese Bereitstellung umfasst PostgreSQL fÃ¼r die Datenpersistenz und MinIO fÃ¼r die Dateispeicherung, was Ihnen ein vollstÃ¤ndiges, produktionsbereites Setup bietet.