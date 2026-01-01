Thumbor mit einem Klick installieren.
Open-Source-intelligenter Bildserver, der Bilder bei Bedarf über einfache URL-basierte Anfragen zuschneidet, in der Größe ändert und filtert.
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Was Sie mit Thumbor erstellen können
Thumbor ist ein Python-basierter intelligenter Bildverarbeitungsserver, der Größenänderung, Zuschneiden und Filtern über URL-Parameter handhabt – keine Änderungen am Anwendungscode zur Integration erforderlich. Was Thumbor von generischen Bildgrößenänderern unterscheidet, ist sein KI-gestütztes intelligentes Zuschneiden: Es erkennt automatisch Gesichter und wichtige Merkmale in einem Bild vor dem Zuschneiden, wodurch sichergestellt wird, dass das Motiv niemals versehentlich abgeschnitten wird.
Thumbor wird in der Produktion von Wikipedia, Globo.com, Forbes und Vox Media eingesetzt, um Milliarden von Bildern bereitzustellen, und ist im großen Maßstab kampferprobt. Es benötigt keine externen Abhängigkeiten für den grundlegenden Betrieb. Self-Hosting ersetzt SaaS-Gebühren pro Transformation durch feste VPS-Kosten und hält Ihre Medien-Pipeline vollständig innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur.
Hauptmerkmale von Thumbor
Intelligente Gesichtserkennung
Die integrierte Gesichts- und Objekterkennung stellt sicher, dass der wichtigste Teil eines Bildes zentriert bleibt, wenn auf verschiedene Seitenverhältnisse zugeschnitten wird.
URL-basierte Verarbeitung
Bilder skalieren, zuschneiden, filtern und konvertieren, indem Sie eine URL erstellen – kein SDK erforderlich, funktioniert mit jeder Sprache oder jedem Framework.
Format-Automatik
WebP automatisch an Browser ausliefern, die es unterstützen, mit JPEG- oder PNG-Fallback, wodurch die Bandbreite ohne zusätzlichen Aufwand reduziert wird.
Erweiterbares Filtersystem
Helligkeit, Kontrast, Wasserzeichen, abgerundete Ecken und Unschärfe über URL-Parameter oder benutzerdefinierte Python-Filter-Plugins anwenden.
Ergebnis-Caching
Verarbeitete Ergebnisse werden zwischengespeichert, um die erneute Verarbeitung identischer Anfragen zu vermeiden, wodurch die CPU-Auslastung bei hohem Datenverkehrsaufkommen erheblich reduziert wird.
Warum Thumbor auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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