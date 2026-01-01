Sonarr als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Automatisierter TV-Sammelmanager, der Episoden von Usenet und Torrents überwacht, herunterlädt, umbenennt und organisiert.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Sonarr erstellen können
Sonarr ist ein umfassender Manager für TV-Seriensammlungen und ein persönlicher Videorekorder für Usenet- und BitTorrent-Nutzer. Er überwacht RSS-Feeds auf neue Episodenveröffentlichungen, lädt diese automatisch über Ihren bevorzugten Download-Client herunter und organisiert die resultierenden Dateien mit konsistenter Benennung – alles ohne manuelles Eingreifen. Als Kernmitglied der arr-Suite integriert sich Sonarr nahtlos in Radarr, Prowlarr und Medienserver wie Plex und Jellyfin.
Die Bereitstellung von Sonarr auf Ihrem VPS bedeutet, dass es rund um die Uhr läuft und neue Veröffentlichungen in dem Moment erfasst, in dem sie erscheinen, selbst wenn Ihr Heimcomputer ausgeschaltet ist. Persistenter Speicher schützt Ihre Bibliothekskonfigurationen und Qualitätsprofile, während die REST-API die Integration mit Anforderungsverwaltungstools ermöglicht, um ein vollständig automatisiertes Heimmedien-Ökosystem aufzubauen.
Hauptmerkmale von Sonarr
Automatisiertes Episoden-Monitoring
Verfolgt kommende Episoden über RSS-Feeds und lädt sie automatisch herunter, sobald neue Veröffentlichungen verfügbar sind.
Qualitätsprofilverwaltung
Definieren Sie bevorzugte Auflösungen, Codecs und Dateigrößen pro Serie und lassen Sie Sonarr automatisch auf bessere Veröffentlichungen aktualisieren, sobald diese verfügbar sind.
Client-Integration herunterladen
Verbindet sich mit qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet und mehr – unterstützt sowohl Torrent- als auch Usenet-Workflows über eine einzige Oberfläche.
Medienserver-Synchronisierung
Löst automatische Bibliotheksaktualisierungen in Plex, Jellyfin, Emby und Kodi nach jedem Download aus, wodurch Ihr Medienserver ohne manuelle Aktualisierungen auf dem neuesten Stand bleibt.
Saisonpaket-Handhabung
Verarbeitet Staffelpaket-Downloads intelligent, indem einzelne Episoden extrahiert und diese mit überwachten Serieneinträgen abgeglichen werden.
Warum Sonarr auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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