ownCloud ist eine selbst gehostete Plattform für Dateisynchronisierung und -freigabe, die den Komfort von Cloud-Speicher – Zugriff von überall, Synchronisierung über Geräte hinweg, Teilen mit Teamkollegen – vollständig in Ihre eigene Infrastruktur bringt. Im Gegensatz zu Google Drive oder Dropbox speichert ownCloud Ihre Dateien auf Ihrem eigenen Server, wodurch sensible Dokumente und Daten unter Ihrer direkten Kontrolle bleiben.

ownCloud wird weltweit von Unternehmen, Universitäten und datenschutzbewussten Personen genutzt und unterstützt Dateiversionierung, detaillierte Freigabeberechtigungen sowie Synchronisierungs-Clients für Windows, macOS, Linux, iOS und Android. Diese Bereitstellung umfasst MariaDB für eine zuverlässige Datenspeicherung und Redis für Performance-Caching.