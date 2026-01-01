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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Hiccup erstellen kÃ¶nnen

Hiccup ist eine leichte, quelloffene statische Startseite, die entwickelt wurde, um Ihre meistgenutzten Links in den Mittelpunkt zu stellen. Als React-Anwendung, die von Nginx bereitgestellt wird, benÃ¶tigt sie keine Datenbank und kein Backend â€“ nur eine JSON-Konfigurationsdatei, die Sie direkt bearbeiten oder Ã¼ber den integrierten Konfigurationseditor verwalten kÃ¶nnen. Hervorgehobene Karten, organisierte Kategorien und eine leistungsstarke Suchleiste mit mehreren Anbietern machen es trivial schnell, von einem einzigen Tab aus zu jedem Lesezeichen zu springen.

Hiccup auf Ihrem eigenen VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre Lesezeichen privat bleiben, sofort von statischen Dateien geladen werden und von jedem GerÃ¤t aus zugÃ¤nglich sind. Mit PWA-UnterstÃ¼tzung, Tastenkombinationen, Drag-and-Drop-Linkverwaltung und einem schreibgeschÃ¼tzten Modus fÃ¼r geteilte Bildschirme eignet sich Hiccup gleichermassen gut als persÃ¶nliche Browser-Startseite oder als Haushalts-Dashboard fÃ¼r gemeinsame Dienste.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Hauptmerkmale von Hiccup

Multi-Anbieter-Suche

Durchsuchen Sie gleichzeitig Google, DuckDuckGo, Amazon und benutzerdefinierte Anbieter, oder springen Sie direkt zu einem gespeicherten Link nach Name oder Tag.

JSON Konfigurationseditor

Verwalten Sie Ihr gesamtes Dashboard Ã¼ber einen integrierten Konfigurationseditor â€“ laden Sie von einer URL oder einer lokalen Datei, zeigen Sie mehrere Konfigurationen in der Vorschau an und laden Sie jederzeit Sicherungen herunter.

Links ziehen und ablegen

Links und KartenhintergrÃ¼nde hinzufÃ¼gen oder aktualisieren, indem Sie URLs oder Bilder aus einem anderen Browserfenster direkt auf eine beliebige Karte ziehen.

Tastaturnavigation

Die vollstÃ¤ndige UnterstÃ¼tzung von Tastenkombinationen ermÃ¶glicht es Ihnen, Links zu Ã¶ffnen, den Bearbeitungsmodus umzuschalten und im Dashboard zu navigieren, ohne die Maus zu berÃ¼hren.

PWA und Mobilfreundlich

Installieren Sie Hiccup als Progressive Web App auf jedem GerÃ¤t fÃ¼r schnellen Zugriff auf alle Ihre Lesezeichen vom Desktop oder MobilgerÃ¤t direkt Ã¼ber den Startbildschirm.

Warum Hiccup auf Hostinger ausfÃ¼hren?

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Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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