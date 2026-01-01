Hiccup ist eine leichte, quelloffene statische Startseite, die entwickelt wurde, um Ihre meistgenutzten Links in den Mittelpunkt zu stellen. Als React-Anwendung, die von Nginx bereitgestellt wird, benÃ¶tigt sie keine Datenbank und kein Backend â€“ nur eine JSON-Konfigurationsdatei, die Sie direkt bearbeiten oder Ã¼ber den integrierten Konfigurationseditor verwalten kÃ¶nnen. Hervorgehobene Karten, organisierte Kategorien und eine leistungsstarke Suchleiste mit mehreren Anbietern machen es trivial schnell, von einem einzigen Tab aus zu jedem Lesezeichen zu springen.

Hiccup auf Ihrem eigenen VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre Lesezeichen privat bleiben, sofort von statischen Dateien geladen werden und von jedem GerÃ¤t aus zugÃ¤nglich sind. Mit PWA-UnterstÃ¼tzung, Tastenkombinationen, Drag-and-Drop-Linkverwaltung und einem schreibgeschÃ¼tzten Modus fÃ¼r geteilte Bildschirme eignet sich Hiccup gleichermassen gut als persÃ¶nliche Browser-Startseite oder als Haushalts-Dashboard fÃ¼r gemeinsame Dienste.