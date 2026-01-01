WPS Office als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Voll ausgestattete Büro-Suite mit Writer, Tabellenkalkulation und Präsentation, zugänglich von jedem Browser über Ihren VPS.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit WPS Office erstellen können
WPS Office ist eine umfassende Office-Produktivitätssuite, die Writer, Spreadsheets, Presentation und PDF-Bearbeitungstools umfasst. Sie wird als browserzugängliche Desktop-Anwendung über KasmVNC-Streaming bereitgestellt, wodurch Sie eine vollständige Office-Umgebung von jedem Gerät aus erhalten, ohne Software lokal installieren zu müssen.
Das Selbst-Hosting von WPS Office auf einem VPS bietet einen persistenten Arbeitsbereich, in dem Ihre Dokumente immer über eine sichere URL verfügbar sind. WPS Office bietet eine hohe Kompatibilität mit Microsoft Office-Formaten – DOCX, XLSX und PPTX – was es zu einer praktischen Office-Suite für die Arbeit mit Dateien von Kollegen macht, die Microsoft Office verwenden.
Hauptmerkmale von WPS Office
Vollständige Büro-Suite
Enthält Writer (Textverarbeitung), Tabellenkalkulation (Excel-kompatibel), Präsentation (PowerPoint-kompatibel) und PDF-Tools in einem Paket.
Browserbasierter Zugriff
Greifen Sie über KasmVNC von jedem Browser aus auf den vollständigen WPS Office-Desktop zu, ohne Software auf Ihrem lokalen Gerät zu installieren.
Microsoft Office kompatibel
Öffnen, bearbeiten und speichern Sie DOCX-, XLSX- und PPTX-Dateien mit hoher Wiedergabetreue, um die Kompatibilität mit Microsoft Office-Benutzern zu gewährleisten.
PDF-Bearbeitung
PDF-Dokumente direkt in WPS Office anzeigen, kommentieren und bearbeiten, ohne sie vorher in ein anderes Format konvertieren zu müssen.
Dauerhafte Dokumentenspeicherung
Dokumente und Einstellungen bleiben zwischen den Sitzungen auf Ihrem VPS erhalten, sodass Ihr Arbeitsbereich immer genau so ist, wie Sie ihn verlassen haben.
Warum WPS Office auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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