WPS Office ist eine umfassende Office-Produktivitätssuite, die Writer, Spreadsheets, Presentation und PDF-Bearbeitungstools umfasst. Sie wird als browserzugängliche Desktop-Anwendung über KasmVNC-Streaming bereitgestellt, wodurch Sie eine vollständige Office-Umgebung von jedem Gerät aus erhalten, ohne Software lokal installieren zu müssen.

Das Selbst-Hosting von WPS Office auf einem VPS bietet einen persistenten Arbeitsbereich, in dem Ihre Dokumente immer über eine sichere URL verfügbar sind. WPS Office bietet eine hohe Kompatibilität mit Microsoft Office-Formaten – DOCX, XLSX und PPTX – was es zu einer praktischen Office-Suite für die Arbeit mit Dateien von Kollegen macht, die Microsoft Office verwenden.