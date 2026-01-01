Kiwix-serve ist der offizielle HTTP-Server des Kiwix-Projekts, der ZIM-Archive in eine schnelle, durchsuchbare, browserzugÃ¤ngliche Bibliothek verwandelt. ZIM ist ein offenes komprimiertes Archivformat, das ganze Websites â€” Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange, TED-Talks, MDN, Khan Academy und Hunderte andere â€” fÃ¼r das vollstÃ¤ndige Offline-Lesen erfasst.

Das Selbst-Hosten von Kiwix-serve auf einem VPS bietet Ihnen eine permanente, stets online verfÃ¼gbare Referenzbibliothek, die nicht vom Ã¶ffentlichen Internet, der VerfÃ¼gbarkeit der Originalseite oder vorgelagerten Paywalls abhÃ¤ngt. Legen Sie ZIM-Dateien aus der offiziellen Kiwix-Bibliothek in das Datenvolumen, und der Server lÃ¤dt sie im laufenden Betrieb neu, wodurch eine einheitliche WeboberflÃ¤che mit Volltextsuche Ã¼ber jedes geladene Archiv bereitgestellt wird.