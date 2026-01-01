Sun-Panel mit einem Klick installieren.
Anpassbares Server- und NAS-Navigationspanel mit einer übersichtlichen Startseite und einem App-Launcher für Selbsthoster.
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Was Sie mit Sun-Panel erstellen können
Sun-Panel ist eine leichte, selbst gehostete Startseite und ein Navigationspanel, das für Server und NAS-Geräte entwickelt wurde. Es bietet Ihnen ein einziges, wunderschön organisiertes Dashboard, von dem aus Sie alle Ihre selbst gehosteten Dienste starten und den Systemstatus auf einen Blick überwachen können. Mit Blick auf Einfachheit entwickelt, benötigt Sun-Panel keine externe Datenbank – es läuft vollständig auf SQLite.
Mit Unterstützung für Multi-Account-Isolation, benutzerdefinierten Symbolen aus der Iconify-Bibliothek, Mini-Fenstern auf der Seite und vollständig anpassbarem CSS und JavaScript ermöglicht Ihnen Sun-Panel, eine Startseite zu gestalten, die Ihrem Workflow entspricht. Stellen Sie es auf Ihrem VPS bereit und geniessen Sie eine persönliche, werbefreie Browser-Startseite, die Sie vollständig kontrollieren.
Hauptmerkmale von Sun-Panel
Mehrkonto-Support
Erstellen Sie isolierte Konten für verschiedene Benutzer, jeweils mit eigenem Panel-Layout und Anwendungsverknüpfungen.
Keine externe Datenbank
Läuft vollständig auf integriertem SQLite, was die Bereitstellung vereinfacht, da kein zusätzlicher Datenbankdienst gewartet werden muss.
Umfangreiche Icon-Bibliothek
Nutzen Sie die Iconify-Icon-Bibliothek, um Ihre App-Verknüpfungen frei zu gestalten, mit Unterstützung für Tausende von Icon-Sets.
Systemstatus-Überwachung
Sehen Sie die CPU-, Arbeitsspeicher- und Festplattenauslastung in Echtzeit direkt auf Ihrem Panel, um die Server-Gesundheit im Auge zu behalten.
Benutzerdefiniertes JS und CSS
Fügen Sie Ihr eigenes JavaScript und CSS ein, um das Aussehen und Verhalten Ihrer Homepage vollständig anzupassen.
In-Page Mini-Fenster
Öffnen Sie unterstützte Dienste in schwebenden Minifenstern, ohne Ihr Dashboard zu verlassen, für einen nahtlosen Arbeitsablauf.
Warum Sun-Panel auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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