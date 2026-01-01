Sun-Panel ist eine leichte, selbst gehostete Startseite und ein Navigationspanel, das für Server und NAS-Geräte entwickelt wurde. Es bietet Ihnen ein einziges, wunderschön organisiertes Dashboard, von dem aus Sie alle Ihre selbst gehosteten Dienste starten und den Systemstatus auf einen Blick überwachen können. Mit Blick auf Einfachheit entwickelt, benötigt Sun-Panel keine externe Datenbank – es läuft vollständig auf SQLite.

Mit Unterstützung für Multi-Account-Isolation, benutzerdefinierten Symbolen aus der Iconify-Bibliothek, Mini-Fenstern auf der Seite und vollständig anpassbarem CSS und JavaScript ermöglicht Ihnen Sun-Panel, eine Startseite zu gestalten, die Ihrem Workflow entspricht. Stellen Sie es auf Ihrem VPS bereit und geniessen Sie eine persönliche, werbefreie Browser-Startseite, die Sie vollständig kontrollieren.