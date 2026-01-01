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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Sun-Panel erstellen können

Sun-Panel ist eine leichte, selbst gehostete Startseite und ein Navigationspanel, das für Server und NAS-Geräte entwickelt wurde. Es bietet Ihnen ein einziges, wunderschön organisiertes Dashboard, von dem aus Sie alle Ihre selbst gehosteten Dienste starten und den Systemstatus auf einen Blick überwachen können. Mit Blick auf Einfachheit entwickelt, benötigt Sun-Panel keine externe Datenbank – es läuft vollständig auf SQLite.

Mit Unterstützung für Multi-Account-Isolation, benutzerdefinierten Symbolen aus der Iconify-Bibliothek, Mini-Fenstern auf der Seite und vollständig anpassbarem CSS und JavaScript ermöglicht Ihnen Sun-Panel, eine Startseite zu gestalten, die Ihrem Workflow entspricht. Stellen Sie es auf Ihrem VPS bereit und geniessen Sie eine persönliche, werbefreie Browser-Startseite, die Sie vollständig kontrollieren.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von Sun-Panel

Mehrkonto-Support

Erstellen Sie isolierte Konten für verschiedene Benutzer, jeweils mit eigenem Panel-Layout und Anwendungsverknüpfungen.

Keine externe Datenbank

Läuft vollständig auf integriertem SQLite, was die Bereitstellung vereinfacht, da kein zusätzlicher Datenbankdienst gewartet werden muss.

Umfangreiche Icon-Bibliothek

Nutzen Sie die Iconify-Icon-Bibliothek, um Ihre App-Verknüpfungen frei zu gestalten, mit Unterstützung für Tausende von Icon-Sets.

Systemstatus-Überwachung

Sehen Sie die CPU-, Arbeitsspeicher- und Festplattenauslastung in Echtzeit direkt auf Ihrem Panel, um die Server-Gesundheit im Auge zu behalten.

Benutzerdefiniertes JS und CSS

Fügen Sie Ihr eigenes JavaScript und CSS ein, um das Aussehen und Verhalten Ihrer Homepage vollständig anzupassen.

In-Page Mini-Fenster

Öffnen Sie unterstützte Dienste in schwebenden Minifenstern, ohne Ihr Dashboard zu verlassen, für einen nahtlosen Arbeitsablauf.

Warum Sun-Panel auf Hostinger ausführen?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Empfohlener Serverstandort:

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Wählen Sie einen Serverstandort in der Nähe Ihrer Zielgruppe, um die Ladezeiten zu optimieren. Wir betreiben Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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Uptime Kuma

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Uptime Kuma ist ein schönes, selbst gehostetes Überwachungstool

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