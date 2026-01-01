Speaches ist ein OpenAI API-kompatibler Audioserver, der modernste Spracherkennung und Text-to-Speech-Synthese in Ihre eigene Infrastruktur bringt. Basierend auf faster-whisper für die Transkription und Kokoro/Piper für die Sprachsynthese, stellt es dieselben Endpunkte wie die OpenAI Audio API bereit – sodass jedes bestehende Tool, SDK oder jede Integration, die mit OpenAI funktioniert, sofort mit Speaches funktioniert.

Das Selbst-Hosting von Speaches bedeutet, dass Ihre Audiodaten Ihre Server nie verlassen, es keine Transkriptionsgebühren pro Minute gibt und Sie die volle Kontrolle darüber behalten, welche Modelle ausgeführt werden und wie Ressourcen zugewiesen werden. Modelle werden bei Bedarf geladen und nach Inaktivität automatisch entladen, wodurch der Speicherverbrauch auf einem Standard-VPS gering gehalten wird.