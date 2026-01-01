Speaches mit einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
OpenAI-kompatibler Sprache-zu-Text- und Text-zu-Sprache-Server, den Sie selbst hosten und vollständig auf Ihrem eigenen VPS betreiben können.
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Was Sie mit Speaches erstellen können
Speaches ist ein OpenAI API-kompatibler Audioserver, der modernste Spracherkennung und Text-to-Speech-Synthese in Ihre eigene Infrastruktur bringt. Basierend auf faster-whisper für die Transkription und Kokoro/Piper für die Sprachsynthese, stellt es dieselben Endpunkte wie die OpenAI Audio API bereit – sodass jedes bestehende Tool, SDK oder jede Integration, die mit OpenAI funktioniert, sofort mit Speaches funktioniert.
Das Selbst-Hosting von Speaches bedeutet, dass Ihre Audiodaten Ihre Server nie verlassen, es keine Transkriptionsgebühren pro Minute gibt und Sie die volle Kontrolle darüber behalten, welche Modelle ausgeführt werden und wie Ressourcen zugewiesen werden. Modelle werden bei Bedarf geladen und nach Inaktivität automatisch entladen, wodurch der Speicherverbrauch auf einem Standard-VPS gering gehalten wird.
Hauptmerkmale von Speaches
OpenAI API kompatibel
Implementiert die OpenAI Audio API Spezifikation — fügen Sie Ihre selbst gehostete URL ein und bestehende OpenAI-Integrationen funktionieren weiterhin ohne Codeänderungen.
Sprache-zu-Text-Transkription
Angetrieben von faster-whisper, das mehrsprachige Transkription mit Echtzeit-Streaming über Server-Sent Events unterstützt.
Text-to-Speech-Synthese
Generieren Sie natürlich klingende Sprache mit Kokoro (auf Platz 1 in der TTS Arena) und Piper-Modellen, vollständig auf dem Gerät.
Dynamisches Modellladen
Modelle werden bei der ersten Anfrage automatisch geladen und nach einer konfigurierbaren Leerlaufzeit entladen, sodass Sie nur bei Bedarf Speicher verwenden.
Integrierte Web-UI
Eine Gradio-gestützte Oberfläche ermöglicht es Ihnen, Transkription und Synthese direkt in Ihrem Browser ohne zusätzliche Tools zu testen.
API-Schlüssel-Authentifizierung
Optional alle API-Endpunkte mit einem einzigen API-Schlüssel schützen, während die interaktiven Dokumente öffentlich zugänglich bleiben.
Warum Speaches auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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