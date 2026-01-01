Netdata ist eine quelloffene Echtzeit-Infrastruktur-Monitoring-Plattform, die Tausende von Metriken pro Sekunde von Ihren Servern, Containern, Anwendungen und Cloud-Diensten sammelt. Im Gegensatz zu traditionellen Monitoring-Stacks, die separate Schichten für Datenerfassung, Speicherung und Visualisierung erfordern, bündelt Netdata alle drei in einem einzigen schlanken Agenten – und liefert Live-Dashboards innerhalb von Sekunden nach der Bereitstellung, ohne manuelle Konfiguration für gängige Dienste.

Mit über 78.000 GitHub-Sternen und 500 Millionen Docker-Pulls ist Netdata eine der am weitesten verbreiteten selbst gehosteten Monitoring-Lösungen. Wenn Sie es auf Ihrem eigenen VPS betreiben, bleiben alle Infrastrukturmetriken privat in Ihrem Netzwerk, mit voller Kontrolle über Aufbewahrungsrichtlinien, Alarmierungsregeln und Dashboard-Zugriff.