Netdata mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Echtzeit-Infrastrukturüberwachung mit 1-Sekunden-Granularität, über 800 Integrationen und keinerlei Konfiguration erforderlich.
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Was Sie mit Netdata erstellen können
Netdata ist eine quelloffene Echtzeit-Infrastruktur-Monitoring-Plattform, die Tausende von Metriken pro Sekunde von Ihren Servern, Containern, Anwendungen und Cloud-Diensten sammelt. Im Gegensatz zu traditionellen Monitoring-Stacks, die separate Schichten für Datenerfassung, Speicherung und Visualisierung erfordern, bündelt Netdata alle drei in einem einzigen schlanken Agenten – und liefert Live-Dashboards innerhalb von Sekunden nach der Bereitstellung, ohne manuelle Konfiguration für gängige Dienste.
Mit über 78.000 GitHub-Sternen und 500 Millionen Docker-Pulls ist Netdata eine der am weitesten verbreiteten selbst gehosteten Monitoring-Lösungen. Wenn Sie es auf Ihrem eigenen VPS betreiben, bleiben alle Infrastrukturmetriken privat in Ihrem Netzwerk, mit voller Kontrolle über Aufbewahrungsrichtlinien, Alarmierungsregeln und Dashboard-Zugriff.
Hauptmerkmale von Netdata
1-Sekunden-Metrik-Granularität
Erfasst CPU-Spitzen, Speicherauslastung und Latenzspitzen, die 10- oder 60-sekündige Abfrageintervalle vollständig übersehen.
800+ automatisch erkannte Integrationen
Automatisch erkennt und überwacht Datenbanken, Webserver, Nachrichtenwarteschlangen und Cloud-Dienste, die auf dem Host ausgeführt werden – keine Konfigurationsdateien erforderlich.
ML-gestützte Anomalieerkennung
Trainiert ein Anomalie-Modell pro Metrik und deckt ungewöhnliche Muster auf, bevor sie Ausfälle verursachen, ohne manuelle Schwellenwertanpassung.
Docker Container-Überwachung
Erkennt alle laufenden Container über den Docker-Socket und verfolgt die CPU-, Speicher-, Netzwerk-I/O- und Festplattennutzung pro Container.
Vorkonfigurierte Alarmbibliothek
Wird mit Hunderten von praxiserprobten Warnmeldungen für Betriebssysteme, Datenbanken und Anwendungsmetriken geliefert – sofort nach der Bereitstellung aktiv.
Warum Netdata auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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